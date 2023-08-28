خلال زيارته قاعدة بحرية.. البرهان: قادرون على حسم المعركة

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، أن الجيش مستمر في القتال، وقادر على حسم المعركة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الاثنين لقاعدة فلامنجو البحرية في بورتسودان، حيث استقبله العسكريون هناك بالهتافات والاستقبال الحار.

وأضاف البرهان أن الوقت ليس للكلام، ويتم تكريس أنفسهم لإنهاء التمرد والخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أنه لا اتفاق أو صفقة مع المتمردين.

وكان رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، زار مطار بورتسودان، في أول مرة منذ بدء الاقتتال بين الجيش والدعم السريع.