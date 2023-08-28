طاقة النواب: توجيهات الرئيس لدعم الصناعة تسهم في تنشيط الصناعات البترولية

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بقطاع الصناعة والاستثمار الصناعي كأحد أعمدة الإقتصاد المصري.

وأشاد حسام عوض الله فى بيان صحفى له، بالتوجيهات والحوافز الجديدة التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات الصناعية طبقا لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

وقال حسام عوض الله، إن ضمن الحوافز إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي ، مما يؤدي إلى تنشيط المشروعات والاستثمارات الصناعية حيث يمكن انتاج السلع التي يتم استيرادها محليا وهو ما يوفر النقد الأجنبي اضافة الى توفير فرص العمل.

وأضاف عوض الله، أن الأزمات المتكررة من كورونا وحتى الاثار الممتدة للحرب الروسية الأوكرانية كشف حقيقة مهمة هو ضرورة الاعتماد على الذات وان الصناعة والزراعة عماد الحياة الاقتصادية ، خاصة ان الازمة الاخيرة امتدت اثارها مع الارتفاع الكبير في الاسعار العالمية وأزمة الطاقة العالمية لذلك يواصل الرئيس مبادرات دعم الصناعة مبادرة ابدأ وانشاء مجمعات ومدن صناعية بكل انحاء الجمهورية اضافة للحوافز الجديدة التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد عوض الله ، أن الصناعات والاستثمارات البترولية تشهد طفرة كبرى في المشروعات البترولية خاصة البحث والتنقيب وكذلك تكرير البترول وتطوير المصافي اضافة الى انشاء مصافي ومعامل تكرير جديدة لزيادة الانتاج المحلي وذلك بتوجيهات ومتابعة من رئيس الجمهورية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع البترول لمواجهة الأزمة العالمية كما تساعد توجيهات الرئيس على زيادة الاستثمارات الأجنبية.