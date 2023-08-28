عمر ربيع ياسين: بيراميدز يرفض عرض جوتشو التركي لضم رمضان صبحي.. تفاصيل

أعلن عمر ربيع ياسين عن رفض بيراميدز عرض مبدئي من أنقرة جوتشو لضم رمضان صبحي علي السبيل الإعارة لمدة موسم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب عمر ربيع ياسين :"بيراميدز يرفض عرضا مبدئيا من أنقرة جوتشو لضم رمضان صبحي علي السبيل الإعارة لمدة موسم ( مليون دولار ) مع احقية الشراء ( ٢ مليون دولار ) و النادي التركي يستغل تواجد بيراميدز في تركيا لحسم انتقال الاعب الي صفوف فريقه".

وشارك الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تصريحات خاصة مع اللاعب عمرو وردة، عبر فيسبوك.

وقال عمرو وردة عبر فضائية mbc مصر: “لو أتعرض عليّ فلوس رمضان صبحي مش هاروح بيراميدز.. أنا بلعب كورة عشان بحبها وصحتي وأهلي أهم من الفلوس”.

وذكر محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء المغربي، أن النادي نجح في التعاقد مع عمرو وردة لاعب المنتخب المصري لمدة موسمين، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعن مفاوضات نادي الرجاء للتعاقد مع محمد شريف مهاجم الأهلي، قال بودريقة “نستهدف مهاجم يقترب من ضم لاعب كبير وأرفض الإفصاح عن اسمه، لأنه يسعي لأنهاء عقده مع ناديه ونستهدف أكثر من لاعب مصري لضمه خلال انتقالات الصيف الحالية”.

وكشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، عن انتقال وردة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “الرجاء المغربي يعلن ضم اللاعب عمرو وردة لمدة موسمين قادمين في صفقة انتقال حر”.