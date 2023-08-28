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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمدة عقد كامل.. السويد تتهم رجلاً بجمع معلومات لصالح روسيا

علم السويد
علم السويد

اتهم مواطن سويدي من أصل روسي بجمع معلومات لصالح جهاز المخابرات العسكرية الروسية منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

وحسب ما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قالت هيئة الادعاء السويدية إن "سيرجي سكفورتسوف (60 عاما) متهم بالقيام "بأنشطة استخباراتية غير قانونية ضد السويد وضد قوة أجنبية".

واعتقل سكفورتسوف في نوفمبر الماضي مع زوجته في عملية جرت قبل الفجر خارج ستوكهولم.

وسكفورتسوف محتجز منذ اعتقاله وينفي ارتكاب أي مخالفات، بحسب محاميته أولريكا بورج، فيما جرى إطلاق سراح زوجته دون توجيه اتهامات لها بعد تحقيق أجرته وكالة الأمن السويدية.

وبحسب لائحة الاتهام، التي حصلت عليها “أسوشيتد برس”، في الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 22 نوفمبر، قام سكفورتسوف سرا أو باستخدام وسائل احتيالية لصالح روسيا بهدف الحصول على معلومات حول ظروف يمكن الكشف عنها لمسؤولين حكوميين، فيما كادت القوة الأجنبية أن تعرض أمن السويد للخطر.

وقال ممثلو الادعاء إن سكفورتسوف استخدم أعمال الاستيراد والتصدير الخاصة به للحصول على التكنولوجيا بشكل غير مشروع وتسليمها إلى جهاز المخابرات العسكرية الروسية GRU.

وقالت هيئة الإذاعة السويدية SVT إن سكفورتسوف عاش في السويد لمدة 25 عامًا وحصل على الجنسية السويدية في عام 2012. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 4 سبتمبر.

السويد جهاز المخابرات العسكرية الروسية الإستيراد والتصدير اسوشيتد برس المخابرات العسكرية الروسية

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