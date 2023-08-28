برلماني: التعاون مع «بريتيش بيتروليوم» بمجالات الطاقة يعظّم الاستفادة من الشريك الأجنبي

ثمن النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، استقبال السيسي للرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم BP"، مؤكدا أن الشراكة ستعظم الاستفادة من الشريك الأجنبي.

وأوضح "عياد" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن قطاع البترول المصري يولي أهمية كبيرة للتعاون مع كافة الشركات العالمية التى ترغب فى تنفيذ أنشطة واستثمارات فى أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، لاسيما فى ظل استراتيجيات الدولة لتكون مصر أحد أهم الأسواق، ومركزاً لتداول وتجارة الطاقة بكافة مصادرها.

وأشاد رئيس طاقة الشيوخ بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس السيسي على صعيد التنمية، خاصة في مجال البنية التحتية، بما ينعكس إيجاباً على مختلف مسارات الاستثمارات، لاسيما في الطاقة والطاقة المتجددة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "برنارد لوني"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم BP"، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و نادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أعرب عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية فى مصر، بما لها من إسهام فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية.