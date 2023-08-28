خضعت لعملية تجميل أم لا.. شاهد| صور تكشف تغير ملامح نجلاء بدر

آثارت الفنانة نجلاء بدر، الجدل بعد ظهورها في مهرجان القاهرة للدراما، وذلك بسبب ظهورها بملامح مختلفة.

وتعرضت نجلاء بدر، للعديد من التساؤلات من الجمهور بسبب شكلها المختلف، وتغير ملامحها بشكل ملحوظ، فهل خضعت لعملية تجميل؟.

وتحرص نجلاء بدر، على الظهور بشكل مميز ولافت في المهرجانات، وتميل إلى ارتداء الفساتين المختلفة التي تكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية تفضل نجلاء بدر، اختيار الألوان الناعمة والمميزة التي تكشف عن جمالها، واختيار أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما تختار نجلاء بدر، الشعر الطويل الذي يتناسب مع ملامحها.

وإليكم صور نجلاء بدر