وزير إسرائيلي يهاجم أمريكا : لا تعظونا رأينا فعلتكم في أفغانستان والعراق

رد زعيم حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، اليوم الاثنين، على الانتقادات الموجهة للحكومة الاحتلال الإسرائيلية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وزعم سموتريتش في مقابلة مع الإعلام العبري: "ليس هناك بلد أكثر أخلاقية من إسرائيل، وليس هناك جيش أكثر أخلاقية من الجيش الإسرائيلي".

جاءت مقابلة سموتريتش في أعقاب جدل دولي أثاره وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير قائلا "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة. حقي في الحياة يأتي قبل الحق في الحركة. هذا هو الواقع"

وأعرب سموتريتش عن دعمه قائلا "أي شخص في العالم ينتقدنا هو منافق".

وأضاف سموتريش: “لا يوجد شعب أدار النضال من أجل البقاء ضد الإرهاب القاتل لعقود من الزمن بشكل أكثر نظافة وحذرًا من الشعب اليهودي”.

وتابع "أنا لا أتحدث حتى عن الأميركيين والطريقة التي تصرفوا بها في أفغانستان والعراق. لن يعطونا دروسًا في حقوق الإنسان، لا للجيش الإسرائيلي ولا لنا كهيئة حكومية، هذا نفاق لا يمكن تجاوزه".

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد أدان في وقت سابق تصريحات بن جفير، ووصفها بأنها "خطاب عنصري".

وصرح المسؤول الأمريكي."مثل هذه الرسائل ضارة بشكل خاص عندما يتم تضخيمها من قبل أشخاص في مناصب قيادية ولا تتسق مع تعزيز احترام حقوق الإنسان للجميع. لقد كان الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن واضحين في أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من الحرية والأمن".