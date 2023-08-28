عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي يهاجم أمريكا : لا تعظونا رأينا فعلتكم في أفغانستان والعراق

جو بايدن وبتسلئيل
جو بايدن وبتسلئيل سموتريش

رد زعيم حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، اليوم الاثنين، على الانتقادات الموجهة للحكومة الاحتلال الإسرائيلية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وزعم سموتريتش في مقابلة مع الإعلام العبري: "ليس هناك بلد أكثر أخلاقية من إسرائيل، وليس هناك جيش أكثر أخلاقية من الجيش الإسرائيلي".

جاءت مقابلة سموتريتش في أعقاب جدل دولي أثاره وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير قائلا "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة. حقي في الحياة يأتي قبل الحق في الحركة. هذا هو الواقع"

وأعرب سموتريتش عن دعمه قائلا "أي شخص في العالم ينتقدنا هو منافق".

وأضاف سموتريش: “لا يوجد شعب أدار النضال من أجل البقاء ضد الإرهاب القاتل لعقود من الزمن بشكل أكثر نظافة وحذرًا من الشعب اليهودي”.

وتابع "أنا لا أتحدث حتى عن الأميركيين والطريقة التي تصرفوا بها في أفغانستان والعراق. لن يعطونا دروسًا في حقوق الإنسان، لا للجيش الإسرائيلي ولا لنا كهيئة حكومية، هذا نفاق لا يمكن تجاوزه".

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد أدان في وقت سابق تصريحات بن جفير، ووصفها بأنها "خطاب عنصري".

وصرح المسؤول الأمريكي."مثل هذه الرسائل ضارة بشكل خاص عندما يتم تضخيمها من قبل أشخاص في مناصب قيادية ولا تتسق مع تعزيز احترام حقوق الإنسان للجميع. لقد كان الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن واضحين في أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من الحرية والأمن".

زعيم حزب الصهيونية الدينية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش حكومة الاحتلال الإسرائيلية الولايات المتحدة الامريكية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أفغانستان والعراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

قرار حاسم من الأهلي بشأن صفقة ضم موليكا

الظهور الأول لسيد عبد الحفيظ منذ إقالته| هل أحرج مجلس إدارة الأهلي؟

باوك اليوناني يخطف صفقة موليكا من النادي الأهلي .. تفاصيل جديدة

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

ترشيحاتنا

الدوري في خطر| حازم إمام يقترح تغيير نظامه.. الأندية ترفض.. وعامر حسين يحسم الجدل

مفاجأة.. مرشح رئاسي أمريكي يتعهد برفع العقوبات عن روسيا وتوجيه ضربة قوية لأوكرانيا

أفلام هوليوود أصبحت حقيقة.. الصين تطور مدفعا كهرومغناطيسيا بمواصفات خارقة

فضيحة .. أوكرانيا ترسل جنديا بعمر 71 عاما لألمانيا للتدريب بحلف الناتو

احتياطات أمنية مشددة أمام السفارة الفرنسية في النيجر

بسبب العقوبات .. رد فعل صادم من بوتين يفاجئ شولتس وماكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حركة واحدة .. طريقة سريعة للنوم بدون أرق

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من شهر سبتمبر المقبل وانتقاد لفستان شيرين

لن تصدق من هم حاضريه.. أغرب مهرجان على الإطلاق يثير جدل رواد السوشيال

الظهور الأول لسيد عبد الحفيظ منذ إقالته| هل أحرج مجلس إدارة الأهلي؟

فيديو

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ