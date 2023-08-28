محافظ الشرقية يُفاجئ قرى مركزي مشتول السوق وبلبيس

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرية الصحافة التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العمل بالمنشآت الخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مقر وحدة صحة الأسرة بالقرية لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم، وقام بمراجعة التاريخ المدون على الأدوية للتأكد من صلاحيتها وتوافرها بالكميات التي تكفي لسد احتياجات المرضى.

ولضبط منظومة العمل، اطلع المحافظ على سجل الحضور الانصراف يقرر إحالة المتغيبين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، قائلا : لن أسمح بأي تقاعس أو إهمال يتسبب في عدم تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على الوحدات الصحية.

وسيراً على الأقدام تفقد محافظ الشرقية عدداً من شوارع القرية ومحيط مدرسة الصحافة الثانوية المشتركة، ليصدر تعليماته بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات لإعادة الوجة الجمالي والحضاري لشوارع القرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

اختتم المحافظ جولته بقرية الصحافة بتفقد مخبز القرية لمتابعة سير العمل به والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والاطمئنان على مرور مفتش التموين على المخبز ، وكذلك التأكد من سلامه الموازين، والتشديد على صاحب المخبز بتسوية رغيف الخبز جيداً وتقديمة للمواطنين طبقاً للمواصفات التموينية.

إنتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير إنتظام العمل بمقر الوحدة المحلية بالزوامل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس واطمأن على تواجد العاملين بها والتزامهم بمواعيد العمل المحددة ، مشدداً على ضرورة حسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

إطلع المحافظ على موقف المتغيرات المكانية وكيفية التعامل معها ، شدد المحافظ على العاملين بالوحدة بضرورة التعامل مع المتغير بشكل يومي قائلا : لن أسمح نهائيا باي تعديات جديدة والوحدات المحلية مسئولة عن التصدي للتعديات وازالتها في المهد ومتابعة ما تم ازالته من تعديات ومنع عودتها مرة أخري ، مؤكداً علي ضرورة تطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين .

والتقى محافظ الشرقية بالمواطنين واستمع لمشاكلهم على الطبيعة ، موجهاً رئيس الوحدة المحلية بفحصها وتلبيتها فورا في إطار القانون.