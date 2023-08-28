عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يُفاجئ قرى مركزي مشتول السوق وبلبيس

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  قرية الصحافة التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العمل بالمنشآت الخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.

 

بدأ المحافظ جولته بتفقد مقر وحدة صحة الأسرة بالقرية لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم، وقام بمراجعة التاريخ المدون على الأدوية للتأكد من صلاحيتها وتوافرها بالكميات التي تكفي لسد احتياجات المرضى.

 

 

ولضبط منظومة العمل، اطلع المحافظ على سجل الحضور الانصراف يقرر إحالة المتغيبين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، قائلا : لن أسمح بأي تقاعس أو إهمال يتسبب في عدم تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على الوحدات الصحية.

 

 وسيراً على الأقدام تفقد محافظ الشرقية عدداً من شوارع القرية ومحيط مدرسة الصحافة الثانوية المشتركة،  ليصدر تعليماته بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات لإعادة الوجة الجمالي والحضاري لشوارع القرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

اختتم المحافظ جولته بقرية الصحافة بتفقد مخبز القرية لمتابعة سير العمل به والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والاطمئنان على مرور مفتش التموين على المخبز ، وكذلك التأكد من سلامه الموازين، والتشديد على صاحب المخبز بتسوية رغيف الخبز جيداً وتقديمة للمواطنين طبقاً للمواصفات التموينية.

تموين الشرقية: ضبط 1500 لتر مواد بترولية داخل محطات مخالفة

إنتقل محافظ الشرقية  لمتابعة سير إنتظام العمل بمقر الوحدة المحلية بالزوامل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس واطمأن على تواجد العاملين بها والتزامهم بمواعيد العمل المحددة ، مشدداً على ضرورة حسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

إطلع المحافظ على موقف المتغيرات المكانية وكيفية التعامل معها ،  شدد المحافظ  على العاملين بالوحدة بضرورة التعامل مع المتغير بشكل يومي قائلا :  لن أسمح نهائيا باي تعديات جديدة والوحدات المحلية مسئولة عن التصدي للتعديات وازالتها في المهد ومتابعة ما تم ازالته من تعديات ومنع عودتها مرة أخري ، مؤكداً علي ضرورة تطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين .

والتقى محافظ الشرقية بالمواطنين واستمع لمشاكلهم على الطبيعة ، موجهاً رئيس الوحدة المحلية بفحصها وتلبيتها فورا في إطار القانون.

الإجراءات القانونية التقصير في العمل الإهمال والتقصير الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المتغيرات المكانية الصحافة المنشآت الخدمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا

مفيش ضرايب.. هدايا رئاسية لهذه القطاعات تحقق 6 مكاسب

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

بالقطارات والمترو.. النقل ترفع قيمة الغرامات المقررة على الركاب المخالفين ..مستند

قرار حاسم من الأهلي بشأن صفقة ضم موليكا

ترشيحاتنا

مفاجأة.. أمريكا تتدخل لمنع مهاجمة أوكرانيا لأراضي روسيا

تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير للتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول

لطلاب الثانوية العامة 2023.. تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية لجميع الكليات

أوهمهم بترخيص منجم ذهب .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة أسوان

بعد إيقاف كزبرة بسببها..رضا البحراوي يثير الجدل ويغني عليا الطلاق كله بيكدب

تعرف على أسعار الذهب مساء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة الموسم.. نجمات تألقن بضفيرة الشعر | من الأجمل

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى| داعية يخرج عن صمته.. وهذا حكم الإفتاء

تشبه كورونا.. طبيب يكشف عن متلازمة ما بعد الإصابة بمتحور EG5

خضعت لعملية تجميل أم لا.. شاهد| صور تكشف تغير ملامح نجلاء بدر

فيديو

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ