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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«من أراد عز الدارين فليطع العزيز».. 3 أحاديث احذر من تداولها

الحديث القدسي
الحديث القدسي

«من أراد عز الدارين فليطع العزيز»، مقالة يكثر تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك، فهل هي حديث قدسي.

من أراد عز الدارين فليطع العزيز

يسأل بعض الناس عن درجة حدبث (إن الله تبارك وتعالى يقول كل يوم أنا العزيز من أراد عز الدارين فليطع العزيز )، ليؤكد الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر بأسيوط، في جوابه عن درجة حديث:(من أراد عز الدارين فليطع العزيز دفاع عن السنة المشرفة)، أنه حديث موضوع. 

وتابع: هذا حديث موضوع ذكره أبوالفرج بن الجوزي وقال : هذا حديث لا يصح، مستدلا بما قاله ابن حبان : داود بن عفان كان يضع الحديث على أنس بن مالك، انظر الموضوعات لابن الجوزي ج 1 ص 119، وقال ابن عراق الكناني : روي عن أنس من طريقين ولا يصح. 

وأشار إلى أنه في إحدى الطريقين داود بن عفان وفي الأخرى سعيد بن هبيرة العامري، انظر تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ج 1 ص 14، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم 5752 .

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من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد

وتحت عنوان دفاع عن السنة المشرفة، بين أن درجة حديث (من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد)، منبها أن أهل العلم على أنه حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انظر المنار المنيف فى الصحيح والضعيف لابن القيم رقم 321،انظر ضعيف الجامع حديث 5697.

وتابع: للإمام ابن القيم كلام طويل حول متن الحديث جاء فى آخره : ،،ثم إن العشق منه حلال ومنه حرام فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم على كل عاشق يكتم ويعف بأنه شهيد، انظر زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن القيم في (الطب النبوي : فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة ) ج 4 ص 276، محذرا: لا تغتروا بما يخالف الصحيح فلا يصح إلا الصحيح .

إذا جمع الله الخلائق نادى مناد : أين أهل الفضل ؟

وفي جواب سائل عن هذا الحديث ( إذا جمع الله الخلائق نادى مناد : أين أهل الفضل ؟، قال فيقوم ناس وهم يسير . فينطلقون سراعا إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة فيقولون إنا نراكم سراعا إلى الجنة فمن أنتم ؟، فيقولون نحن أهل الفضل، فيقولون : وما فضلكم ؟، فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا . وإذا أسيئ إلينا حلمنا، فيقال لهم : ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين)، أكد على أن هذا الحديث ضعيف.

قال البيهقي : متنه غريب وإسناده ضعيف . انظر تخريج الحافظ ابن حجر لأحاديث الكشاف رقم 1154، وحكم عليه بعضهم بأنه ضعيف جدا، وانظر ضعيف الترغيب رقم 1616 .

من أراد عز الدارين فليطع العزيز حديث قدسي عز الدارين حديث موضوع الأزهر الدكتور مختار مرزوق من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد

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