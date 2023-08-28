أمريكا تعلن عن اجتماع هام بين بكين وواشنطن العام المقبل

قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، اليوم الاثنين، إننا” نسعى لإيجاد حلول لقضايا التجارة والاستثمار ودفع المصالح التجارية الأمريكية في الصين قُدما”.

وأكدت ريموندو، أن الولايات المتحدة ستستضيف أول اجتماع تجاري بين واشنطن وبكين مطلع العام 2024.

والتقت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، اليوم الاثنين، بنظيرها الصيني وانج وينتاو في إطار زيارتها إلى بكين والتي تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين والولايات المتحدة والصين.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية في مستهل زيارتها، إنه من المهم أن يكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية علاقات اقتصادية مستقرة مع الصين.

ووصلت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، إلى بكين في وقت متأخر يوم الأحد في زيارة تستغرق أربعة أيام تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.