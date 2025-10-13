قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء بريطانيا: ننتهز فرصة وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق سلام دائم للمنطقة
أفضل دعاء قبل النوم.. 15 آية قرآنية داوم عليها النبي كل ليلة
حريق هائل يلتهم دير تاريخي في إيطاليا
ترامب: العالم يعيش لحظة تاريخية.. والشرق الأوسط يشهد تحولا غير مسبوق
تأثير النعاس على الوضوء والصلاة.. الإفتاء توضح
الرقابة المالية: 38 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 6 أشهر
الكشف عن تويوتا Highlander .. سيارة عائلية بمفهوم رياضي هجين
هذه آلية التسليم.. إسرائيل تعتزم الإفراح عن الأسرى فجر اليوم الإثنين
ترامب: الحرب انتهت في غزة.. وبدء مهمة إعادة إعمار القطاع بسرعة
فرحة بمخيمات غزة.. شعب فلسطين يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لـ كأس العالم
منظم anyma أمام الأهرامات: الحفل شهد إقبال غير مسبوق من الأجانب
تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده
رياضة

وزير الرياضة: دعم متكامل للمنتخب الوطني.. وما تحقق في الكرة المصرية إنجاز يستحق الفخر

رباب الهواري

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المرحلة الحالية تشهد طفرة كبيرة في الرياضة المصرية على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة في البنية التحتية والمشروعات الرياضية يمثل نقلة نوعية في تاريخ الرياضة المصرية.

وأوضح الوزير في تصريحات خلال  مداخلة هاتفية لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc,  أن الجماهير المصرية استعادت حماسها وشغفها بكرة القدم، بعد أن امتلأت الملاعب مجددًا بالجماهير التي دعمت المنتخب الوطني في كل المراحل، معتبرًا ذلك دليلًا على عودة الروح للرياضة المصرية.

وأشار صبحي إلى أن مباراة المنتخب الأخيرة أظهرت روحًا عالية من اللاعبين، وأن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن يؤديان دورًا كبيرًا في بناء منتخب قوي قادر على المنافسة القارية والعالمية، مؤكدًا أن الوزارة توفر كل سبل الدعم والمساندة الفنية والمعنوية للمنتخب.

وأضاف الوزير أن مصر تسير في اتجاه ثابت نحو التأهل المستمر لكأس العالم، مشددًا على أن الجيل الحالي من اللاعبين يجمع بين الخبرة والشباب، وهو ما يمنح المنتخب فرصًا كبيرة لتحقيق إنجازات متواصلة، قائلاً:"هدفنا ليس مجرد التأهل، بل المشاركة المشرفة والوصول لأدوار متقدمة في المونديال بإذن الله".

كما تحدث صبحي عن أهمية تطوير المنظومة الرياضية بالكامل، موضحًا أن الوزارة تعمل على تأهيل الكوادر الشبابية وتدريبهم لقيادة المستقبل الرياضي، مؤكدًا أن الرياضة أصبحت أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة لما تحققه من تأثير إيجابي على المجتمع والشباب.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بتوجيه التهنئة للشعب المصري وللاعبي المنتخب الوطني على الأداء المشرف والنتائج المميزة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الدعم والاستعدادات لتحقيق إنجازات جديدة تليق باسم مصر.

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

وزير النقل

رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا

موعد سقوط الامطار

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

رئيس جامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة: "تدويل التعليم العالي" محور أساسي في استراتيجية تطوير التعليم والبحث العلمي

الدكتورة أماني فاخر

رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتورة أماني فاخر لتعيينها بمجلس الشيوخ

المساعدات المصرية إلى غزة

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

فيديو

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

