وزير الرياضة: دعم متكامل للمنتخب الوطني.. وما تحقق في الكرة المصرية إنجاز يستحق الفخر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المرحلة الحالية تشهد طفرة كبيرة في الرياضة المصرية على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة في البنية التحتية والمشروعات الرياضية يمثل نقلة نوعية في تاريخ الرياضة المصرية.

وأوضح الوزير في تصريحات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc, أن الجماهير المصرية استعادت حماسها وشغفها بكرة القدم، بعد أن امتلأت الملاعب مجددًا بالجماهير التي دعمت المنتخب الوطني في كل المراحل، معتبرًا ذلك دليلًا على عودة الروح للرياضة المصرية.

وأشار صبحي إلى أن مباراة المنتخب الأخيرة أظهرت روحًا عالية من اللاعبين، وأن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن يؤديان دورًا كبيرًا في بناء منتخب قوي قادر على المنافسة القارية والعالمية، مؤكدًا أن الوزارة توفر كل سبل الدعم والمساندة الفنية والمعنوية للمنتخب.

وأضاف الوزير أن مصر تسير في اتجاه ثابت نحو التأهل المستمر لكأس العالم، مشددًا على أن الجيل الحالي من اللاعبين يجمع بين الخبرة والشباب، وهو ما يمنح المنتخب فرصًا كبيرة لتحقيق إنجازات متواصلة، قائلاً:"هدفنا ليس مجرد التأهل، بل المشاركة المشرفة والوصول لأدوار متقدمة في المونديال بإذن الله".

كما تحدث صبحي عن أهمية تطوير المنظومة الرياضية بالكامل، موضحًا أن الوزارة تعمل على تأهيل الكوادر الشبابية وتدريبهم لقيادة المستقبل الرياضي، مؤكدًا أن الرياضة أصبحت أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة لما تحققه من تأثير إيجابي على المجتمع والشباب.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بتوجيه التهنئة للشعب المصري وللاعبي المنتخب الوطني على الأداء المشرف والنتائج المميزة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الدعم والاستعدادات لتحقيق إنجازات جديدة تليق باسم مصر.