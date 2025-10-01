في إطار احتفالات نصر أكتوبر المجيد.. وزير الشباب والرياضة يتابع برامج التنشئة الوطنية المتكاملة

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برامج التنشئة الوطنية المتكاملة التي تنفذها الوزارة، في إطار احتفالات الدولة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد.

وأوضح صبحي أن نحو 24 مليون طليع وطليعة استفادوا من هذه البرامج منذ عام 2018 وحتى عام 2025، والتي شملت أكثر من 532 برنامجاً متنوعاً في مجالات التربية البدنية، الثقافة، الفنون، والتوعية المجتمعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من بناء شخصية النشء بشكل متوازن وواعٍ، قائلاً: "التنشئة السليمة لأبنائنا هي ترجمة حقيقية لقيم الانتماء والفداء التي يجسدها نصر أكتوبر العظيم، ونحرص على أن تصل هذه البرامج إلى جميع المحافظات بما يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص."

وأضاف أن الوزارة مستمرة في خططها لتكريس الهوية الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة، من خلال برامج متنوعة تعكس رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، مشيراً إلى أن الأنشطة الشبابية والثقافية والرياضية تمثل دعامة رئيسية في تعزيز روح أكتوبر وترسيخ معاني التضحية والعطاء في وجدان النشء والشباب.

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لإعداد جيل قادر على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن الوزارة ماضية في إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي تدعم قدرات الأطفال والنشء على مختلف المستويات.