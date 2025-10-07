قبل مواجهة جيبوتي.. وزير الشباب والرياضة يؤازر منتخب مصر

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة ومؤازرة بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم باستاد العربي الزاولي بالمغرب وذلك قبل مواجهة منتخب جيبوتي في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وخلال الزيارة، نقل وزير الشباب والرياضة خلال لقاءه باللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، تحيات ودعم الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكداً على ثقة الجماهير المصرية في قدرة المنتخب الوطني على الفوز والتأهل لبطولة كأس العالم وايضا تقديم أداء يليق بمكانة مصر وتاريخها الكروي العريق، مؤكداً أن التأهل إلى كأس العالم يمثل هدفاً وطنياً يسعى الجميع لتحقيقه لإسعاد الشعب المصري.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بما لمسه من روح عالية وانضباط والتزام داخل معسكر المنتخب، موجهاً الشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي على الجهود المبذولة في تهيئة الأجواء المثالية للاعبين قبل المباراة المهمة.