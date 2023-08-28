مصر للطيران تعتزم إعادة تشغيل الخط المباشر بين القاهرة وطوكيو سبتمبر المقبل

تعتزم الشركة الوطنية مصر للطيران، إعادة تشغيل خطها المباشر بين القاهرة والعاصمة اليابانية طوكيو وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل بواقع رحلة أسبوعيًا، وذلك في إطار الجهود لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.

جاء ذلك حسبما أعلنت وزارة الطيران المدني، في بيان لها اليوم، الأثنين، على هامش لقاء وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي مع سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له لبحث آفاق التعاون المشترك ومناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدني، بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران .

وتناول لقاء وزير الطيران المدني، مع السفير الياباني في القاهرة، عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمشروعات التطوير في المطارات المصرية؛ والتي جاء من بينها متابعة آخر مستجدات مشروع مبنى الركاب رقم (2) بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا " والذي يأتي فى ضوء خطه الدولة لتحويل المطارات المصرية إلى "مطارات صديقة للبيئة" من خلال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.

كما بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون الفعال في العديد من المشروعات والتي من المخطط أن تنفذها وزارة الطيران المدنى خلال الفترة القادمة، فضلًا عن مناقشة سبل تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين .. حيث من المقرر أن