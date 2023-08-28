يعيشون الخوف.. مئات المترجمين الأفغان ينتظرون وفاء بريطانيا بوعدها

لا يزال مئات الأفغان الذين عملوا مع الجيش البريطاني يعيشون مختبئين في أفغانستان بعد مرور عامين على سقوط كابول، وفقا لتقرير نشرته صحيفة صنداي تايمز.

بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، وعدت المملكة المتحدة بتقديم اللجوء للأفغان الذين خاطروا بحياتهم لدعم الجيش البريطاني. ولا يزال ما يقدر بنحو 400 شخص مؤهلين لإعادة التوطين بموجب سياسة الحكومة لإعادة التوطين والمساعدة الأفغانية (Arap) محاصرين في أفغانستان مع 1600 من أفراد أسرهم.

وصف الأفغان الذين تمكنوا من الفرار من حكم طالبان، لصنداي تايمز، العيش في عزلة في غرف بلا نوافذ لعدة أشهر، وعدم تناول أي شيء سوى الخبز والماء، خوفا من الهجمات الانتقامية من الجماعة الأصولية.

ولا يزال آلاف الأفغان المؤهلين لهذا المخطط عالقين في فنادق في باكستان وتركيا وإيران. أنفقت حكومة المملكة المتحدة أكثر من 15.7 مليون جنيه إسترليني لإسكان الأفغان في الفنادق بالخارج في الفترة من يناير 2022 إلى مارس 2023.

تسعى الحكومة جاهدة لطرد المترجمين الأفغان وعائلاتهم من الفنادق قبل الموعد النهائي في نهاية الأسبوع. أعلن الوزراء في وقت سابق من هذا العام إنذارًا نهائيًا لحوالي 9000 أفغاني يعيشون في مساكن مؤقتة في المملكة المتحدة للمغادرة بحلول 31 أغسطس، لكنهم كانوا مترددين في الكشف عن عدد الأشخاص الذين انتقلوا الآن.

تدعي السلطات المحلية أنه في بعض المناطق، لم يتمكن واحد من كل خمسة أفغان من العثور على سكن وتم إعلانه بلا مأوى. وفي نورثامبتون، تشير التقارير المحلية إلى أن 50 في المائة من الأفغان الذين يعيشون في الفنادق في بداية الشهر كانوا يواجهون التشرد.

قال مصدر حكومي إنه يتم نقل ما بين 400 إلى 450 أفغانيًا من الفنادق أسبوعيًا. وقالوا: "إن المهمة التي كانت ضخمة تحولت إلى قصة نجاح حقيقية".

أحد أولئك الذين نجحوا في الخروج هو محمد سيد، 34 عاماً، عمل كمترجم فوري في الدوريات مع الجيش البريطاني من عام 2010 إلى عام 2012. وقد اختبأ لمدة تسعة أشهر بعد وصول طالبان إلى السلطة، ولم يأكل سوى الخبز والماء. ونادرا ما يخرج. وفر في النهاية عبر الحدود إلى باكستان في فبراير من العام الماضي، حيث تعرض لوابل من الرصاص أثناء محاولته الهروب من كابول، وفي النهاية وصل إلى المملكة المتحدة في أكتوبر.

لقد أقام في فندق في ليفربول ولكنه وجد الآن منزلاً جديدًا في ميلتون كينز. وقال إن 94 شخصاً في الفندق الذي يقيم فيه ما زالوا يواجهون التشرد، على الرغم من أن أكثر من 100 شخص وجدوا سكناً منذ نهاية الشهر الماضي.

تشير الرسائل التي اطلعت عليها صحيفة التايمز إلى أن الأفغان غير القادرين على العثور على سكن قد تلقوا عروض سكن مؤقت من وزارة الداخلية بعد الموعد النهائي للإخلاء. يتم تقديم العروض إذا كان أحد أفراد الأسرة يتلقى العلاج في مستشفى معين أو إذا تم العثور على عقار يصبح متاحًا بعد الموعد النهائي ولكن ليس قبل ديسمبر.

مع إخلاء معظم الفنادق، هناك ضغوط على الحكومة لتسيير المزيد من الرحلات الجوية للأفغان الذين ما زالوا محاصرين في باكستان وأماكن أخرى. وتم إجلاء 45 شخصًا فقط في الأشهر السبعة الأولى من العام، لكن الوزراء مترددون في الترحيب بمزيد من المترجمين الفوريين حتى يتم العثور على سكن دائم لهم.

وقالت سارة دي يونج، المؤسس المشارك لتحالف سولها، وهي مؤسسة خيرية تدعم المترجمين الفوريين الأفغان: "بعد انتظار دورهم، والحرمان من العمل والتعليم والأمن في باكستان أو إيران، أصبح للمترجمين الفوريين الأفغان المؤهلين وغيرهم من الموظفين الحق في الحصول على المساعدة". الحصول على إجابة من حكومة المملكة المتحدة على السؤال البسيط: "متى سيتم نقلهم إلى المملكة المتحدة مع عائلتهم لبدء حياة جديدة؟"

قالت متحدثة باسم الحكومة: "نحن مدينون بالامتنان للموظفين المؤهلين بموجب برنامج سياسة الحكومة لإعادة التوطين والمساعدة الأفغانية الذين عملوا لصالح حكومة المملكة المتحدة أو معها في أفغانستان. لقد تعهدنا بواحد من أكبر الالتزامات على مستوى أي دولة لدعم أفغانستان، وقد قمنا حتى الآن بنقل حوالي 24600 فرد إلى بر الأمان في المملكة المتحدة، بما في ذلك الآلاف في إطار خططنا لإعادة التوطين في أفغانستان.

وأضافت: نحن نواصل العمل بوتيرة سريعة للوفاء بالتزاماتنا تجاه شركائنا الأفغان. ويشمل ذلك نقل الأشخاص إلى خارج أفغانستان وإبعادهم عن الخطر الحقيقي والتهديد للحياة الذي تشكله طالبان وكذلك العمل مع الأمم المتحدة والشركاء ذوي التفكير المماثل والدول المجاورة لأفغانستان.