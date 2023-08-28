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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

إسعاف
إسعاف

لقى شخص في العقد الثاني من العمر مصرعه ، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحواتكه بمركز منفلوط في أسيوط بسبب خلافات قديمة.
تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز منفلوط ووجود حالة وفاة.
على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة الأولية مقتل " جمال.ن. أ" 20 عامًا وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة.

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جرى نقل الجثة إلى مستشفى منفلوط المركزي. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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