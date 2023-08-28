تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في الدوري السعودي.. بنزيما أساسيا

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

تشكيل الاتحاد

وضم تشكيل الاتحاد كلًا من:

في حراسة المرمى: مارسيلو جورهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - إيجور كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما.

ويغيب أحمد حجازي عن المباراة بسبب الإصابة، فيما تم استبعاد طارق حامد بقرار فني.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الملك عبدالعزيز معقل فريق الوحدة.