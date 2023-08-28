أهلا وسهلا.. أول تعليق من البناني على المظاهرات ضده في الزمالك

قال الإعلامي أحمد موسى، أنه تواصل مع المدير التنفيذ لنادي الزمالك، عماد البناني، الذي تم تعينه من قبل وزارة الشباب والرياضة لإدارة نادي الزمالك، لحين إجراء انتخابات الجمعية العمومية، وتولى النادي مجلس إدارة منتخب.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تقرر فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك يوم 4 سبتمبر المقبل، وإجراء انتخابات يوم 20 أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن البناني جاء لمهمة معينة ومستمر في منصبه وتسليم النادي لمجلس إدارة منتخب، وفق تصريحات البناني.

موقف البناني من مظاهرات أعضاء نادي الزمالك



وتابع: أنه لا يوجد مانع نهائيا في أي شخص يريد التظاهر ضد عماد البناني، موضحًا أن البناني أكد أنه جاء لمهمة معينة وسيستمر في تنفيذها ووفقا للمعايير الإدارية المنصوص عليها، معقبًا: «البناني قال معنديش مانع في أي شخص يحتج أو يتظاهر ضدي أهلا وسهلا بيه»،



ولفت أحمد موسى، إلى أن عماد البناني سيعقد جلسة غدا الثلاثاء مع المدير الفني لنادي الزمالك، بجانب بحث موقف احمد سيد زيزو، وحل كافة المشاكل التي تواجه الفريق.

