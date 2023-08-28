" لازم يمشي".. بالفيديو| تحرك عاجل من عمومية الزمالك ضد تعيين عماد البناني

اتخذ أعضاء الجمعية العمومية في الزمالك، تحركًا عاجلًا بعد إعلان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تعيين عماد البناني رئيس مؤقت لنادي الزمالك في الفترة الحالية، ورحيل حسن موسى عن منصبه، في قرار كان غريبًا لقطاع كبير من جماهير الفارس الأبيض، خاصة في ضوء القرارات الهامة التي اتخذها الأخير بشأن نادي الزمالك، ولاقى تفاعلا ودعما كبيرا من الجماهير.

أول تحرك من عمومية الزمالك ضد عماد البناني

ورصدت قناة العربية، تحرك عاجل من أعضاء الجمعية العمومية داخل صفوف نادي الزمالك، وذلك من خلال وقفة احتجاجية من قبل أعضاء الجمعية ضد تعيين عماد البناني داخل صفوف الفارس الأبيض في الفترة الحالية، إذ رصدت القناة مقطع فيديو يُظهر الوقفة الاحتجاجية الخاصة بالأعضاء.

ويظهر في مقطع الفيديو الهتافات ترديد أعضاء الجمعية العمومية داخل صفوف نادي الزمالك "قول متخافش.. عماد لازم يمشي".

وكانت جماهير الزمالك قد شنت هجومًا حادًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعيين عماد البناني داخل نادي الزمالك في الفترة الحالية، خاصة وأنه واحد من المنتمين لصفوف النادي الأهلي، معربين عن غضبهم الشديد في تواجد أحد المنتمين للغريم التقليدي داخل القلعة البيضاء في واحدة من الفترات العصيبة التي يمر بها الفارس الأبيض في الفترة الحالية.

أحمد موسى يكشف تفاصيل حواره مع المدير التنفيذي لنادي الزمالك

وفي سياق منفصل،قال الإعلامي أحمد موسى، إنه أجرى اتصالا بـ عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، قال لي إحنا مستمرين في مهمتنا ومكلفين بمهمة وسنسلم نادي الزمالك لمجلس منتخب، وأهلا وسهلا بمن يريد التظاهر".

وأضاف: "عماد البناني قال أيضا أنا جاي لمهمة محددة وهي إجراء انتخابات، واللجنة مستمرة حتى تسليم نادي الزمالك لمجلس منتخب، وسيكون هناك بيان عن تفاصيل انتخابات نادي الزمالك".

وأشار: "4 سبتمبر فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك، و20 أكتوبر إجراء انتخابات نادي الزمالك".

وتابع: "عماد البناني قال إنه سيقوم بتنقية الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وسيتم غدا بحث ملف التجديد لزيزو".