عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

" لازم يمشي".. بالفيديو| تحرك عاجل من عمومية الزمالك ضد تعيين عماد البناني

نادي الزمالك ور
نادي الزمالك ور

اتخذ أعضاء الجمعية العمومية في الزمالك، تحركًا عاجلًا بعد إعلان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تعيين عماد البناني رئيس مؤقت لنادي الزمالك في الفترة الحالية، ورحيل حسن موسى عن منصبه، في قرار كان غريبًا لقطاع كبير من جماهير الفارس الأبيض، خاصة في ضوء القرارات الهامة التي اتخذها الأخير بشأن نادي الزمالك، ولاقى تفاعلا ودعما كبيرا من الجماهير. 

أول تحرك من عمومية الزمالك ضد عماد البناني

ورصدت قناة العربية، تحرك عاجل من أعضاء الجمعية العمومية داخل صفوف نادي الزمالك، وذلك من خلال وقفة احتجاجية من قبل أعضاء الجمعية ضد تعيين عماد البناني داخل صفوف الفارس الأبيض في الفترة الحالية، إذ رصدت القناة مقطع فيديو يُظهر الوقفة الاحتجاجية الخاصة بالأعضاء. 

ويظهر في مقطع الفيديو الهتافات ترديد أعضاء الجمعية العمومية داخل صفوف نادي الزمالك "قول متخافش.. عماد لازم يمشي". 

وكانت جماهير الزمالك قد شنت هجومًا حادًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعيين عماد البناني داخل نادي الزمالك في الفترة الحالية، خاصة وأنه واحد من المنتمين لصفوف النادي الأهلي، معربين عن غضبهم الشديد في تواجد أحد المنتمين للغريم التقليدي داخل القلعة البيضاء في واحدة من الفترات العصيبة التي يمر بها الفارس الأبيض في الفترة الحالية.

أحمد موسى يكشف تفاصيل حواره مع المدير التنفيذي لنادي الزمالك

وفي سياق منفصل،قال الإعلامي أحمد موسى، إنه أجرى اتصالا بـ عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، قال لي إحنا مستمرين في مهمتنا ومكلفين بمهمة وسنسلم نادي الزمالك لمجلس منتخب، وأهلا وسهلا بمن يريد التظاهر".

وأضاف: "عماد البناني قال أيضا أنا جاي لمهمة محددة وهي إجراء انتخابات، واللجنة مستمرة حتى تسليم نادي الزمالك لمجلس منتخب، وسيكون هناك بيان عن تفاصيل انتخابات نادي الزمالك".
وأشار: "4 سبتمبر فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك، و20 أكتوبر إجراء انتخابات نادي الزمالك".

وتابع: "عماد البناني قال إنه سيقوم بتنقية الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وسيتم غدا بحث ملف التجديد لزيزو".

الزمالك عماد البناني أشرف صبحي نادي الزمالك حسن موسى أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

إثيوبيا لم تغير موقفها.. الري: مفاوضات سد النهضة انتهت دون نتائج ملموسة

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

قرار صادم من أعضاء نادي الزمالك ضد تعيين عماد البناني.. تقاصيل

ترشيحاتنا

بسبب انزلاقه فى منزله.. نقل نجم شهير إلى المستشفى

أهلا وسهلا.. أول تعليق من البناني على المظاهرات ضده في الزمالك

تبدأ من 450 ألف جنيه .. أرخص 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

لو هتسافر.. اعرف العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

أجهض مسار واشنطن.. من هو رئيس الوفد الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة؟

أول تعليق من ترامب بعد تحديد موعد محاكمته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

شاهد..فيديو يوثق انبهار فوج أجنبي عند تناولهم خبز سيدة مصرية

تجعل البطاطس سامة.. احترس طرق طهي تزيد المركبات الخطر

فيديو

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ