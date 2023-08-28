كيف نصل لـ100 مليار دولار صادرات عبر تقليل مستلزمات الإنتاج.. فيديو

كشف هاني صقر، الأمين العام لجمعية الصناع المصريين، تفاصيل حوافر الرئيس السيسي لمشروعات الصناعة الاستراتيجية.

وقال صقر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد إن هناك صناعات تحتاج عمالة بحجم كبير، تحتاج إعفاءات ضريبية تساعد الصانع على الاستمرار في المجال الاستثماري، وتكون القرارات خارج الصندوق، مثل صناعات الغذاء والكيماويات والدواء.

وتابع الأمين العام لجمعية الصناع المصريين: «الرخصة الذهبية مميزة جدا لمستثمر؛ لأنها تفيد في استصدار التراخيص والموافقات وتسهيلات العمل بعيدا عن البيروقراطية، بالتزامن مع الحوافر الاستثمارية والإعفاءات الضريبية».

وصرح قائلا: قوانين الإعفاء الضريبي مع المبادرات مع تخطي العقبات الإدارية يمكن أن تجعلنا نتقدم كثير في الصناعة، قائلا: صادرات مصر حاليا وصلت لـ20 مليار دولار وهدفنا الوصول لـ100 مليار؛ من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وعلق: نستهدف تقليل مستلزمات الإنتاج التي نستوردها من الخارج بالعملة الصعبة، وحل تقليل المستلزمات سيتيح المزيد من فرص العمل للشباب، مختتما: بضرورة حل مشكلات الحكومة مع الجهاز الإداري قبل التعامل مع الصانع.