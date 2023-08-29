أرباح البنوك السعودية تقفز9.8% في يوليو على أساس سنوي

ارتفعت أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الزكاة والضريبة بنهاية شهر يوليو (تموز) بنحو 9.8% إلى 6.4 مليار ريال، مقابل 5.8 مليار ريال خلال يوليو 2022.

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، بينما انخفضت بنحو 8.7% مسجلة 611 مليون ريال عن الأرباح المسجلة في شهر يونيو والتي سجلت 6.9 مليار ريال.

ارتفعت أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الزكاة والضرائب بنحو 14.1% إلى 19 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال المسجلة في نهاية الربع المماثل العام السابق، بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي.

وارتفعت خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 15.5% محققة 38.1 مليار ريال عن أرباحها المسجلة 33 مليار ريال في النصف الأول من 2022.