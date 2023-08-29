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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة بلجان الدور الثاني للثانوية العامة الآن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأ الآن طلاب الثانوية العامة 2023 ، أداء امتحان الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم ، وامتحان الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة ، وامتحان الفلسفة لطلاب شعبة أدبي ، في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ويستمر زمن امتحاني الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والفلسفة لطلاب شعبة أدبي في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا حتى 12 ظهراً .

كما يستمر زمن امتحان الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة  في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لمدة ساعتين فقط من التاسعة صباحا حتى 11 صباحا .

وفي نفس الاطار يؤدي  طلاب مدارس المتفوقين الآن في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  ،  امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)".

كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية ".

وبذلك تكون قد انتهت رسميا اليوم امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لطلاب المدارس الثانوية العامة الرسمية واللغات ، والتي كانت قد انطلقت رسميا يوم 19 أغسطس 2023 

وشهدت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، تطبيق نفس الضوابط الخاصة بتأمين الامتحانات من الغش والتسريب بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة .

ومن المتوقع أن يتم ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 خلال أيام ، بعد انتهاء جميع الكنترولات من اعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

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