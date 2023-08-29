تعليق كوميدي من محمود البزاوي على عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح

مازح الفنان محمود البزاوي، جمهوره ومتابعيه، حول صفقة نادي اتحاد جدة الذي يسعى خلالها إلى ضم النجم المصري محمد صلاح.

وكتب محمود البزاوي عبر منصة “إكس”: "‏لو صلاح مش موافق على العرض؛ فـ أنا موجود".

الاتحاد السعودي يخطط لخطف صلاح

كشفت تقارير صحفية عن مواصلة اتحاد جدة السعودي إغراء ليفربول الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز .

وكتبت شبكة "CBS" العالمية أن النادي السعودي يعد عرضًا بقيمة 162 مليون دولار لمحاولة إقناع ليفربول ببيع اللاعب.

آخر أعمال محمود البزاوي

وكان آخر أعمال محمود البزاوي، مسلسل «سيب وانا أسيب» بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمود البزاوي، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، محمود السيسي، يارا جبران، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.