عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عكاشة: الإرهابيون حاولوا اقتحام سجن العريش المركزي لمدة 18 يوما

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن السجون لم يتم فتحها في الأحداث التي أعقبت 28 يناير 2011، مشيرًا إلى أنه كان ضابط شرطة، ولم يصل إلى الضباط أي منشورات أو تعليمات لها علاقة بفتح السجون أو تخفيف الحراسة عليها.

خالد عكاشة يتحدث عن أحداث ثورة يناير 

وأضاف عكاشة، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "قبل 28 يناير 2011 كان هناك دعوات تؤكد دعاوى للخروج من التظاهر، أما على المستوى الأمني فقد جرى رفع مستويات الاستعداد القصوى والمرور المكثف على المنشآت الشرطية التي تعتبر نقاطاً استراتيجية وجرى تشديد الحراسة على السجون".

وتابع رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "كنت شاهدا في واقعة اقتحام سجن وادي النطرون، ولديّ واقعة أخرى وهي سجن العريش المركزي الذي يعتبر السجن الأكبر المخصص لمحافظة شمال سيناء، وقلت في المحكمة نصا أنه بداية من 30 يناير 2011 بعد اقتحام السجون مثل وادي النطرون، بدأ يتم تطبيق هذا السيناريو في سجن العريش اعتبارا من فجر 31 يناير عبر محاصرته وإطلاق النيران عليه بمختلف الأسلحة، واستمرت هذه المحاولة 18 يوما متتاليا .. يوميا من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعات الأولى من الصباح وبداية ظهور الضوء".

وأوضح، أن الإرهابيين هاجموا السجن بقذائف هاون وآر بي جي وأسلحة نارية ورشاشات، وأدار هذه المعركة باستبسال كامل نائب مدير أمن الإسماعيلية وهو مقيم داخل السجون يشرف على رفع درجة الاستعداد القصوى واستعواض الذخائر يوميا للحفاظ على سجن العريش لمدة 18 يوما، إلى أن جرى تنسيق أعلى من ربتنا بين الشرطة والقوات المسلحة.

وأشار، إلى أنه على إثره تم الدفع بخطة عملياتية رأينا مشهدها الأخير وهي تفريغ السجن من السجناء ونقلهم من العريش إلى الإسماعيلية على بُعد 200 كم بإجراءات تأمينية صارمة بمجرد انسحاب المهاجمين، وبعد نقل السجناء فوجئ الإرهابيون بأن قوات الأمن تدير معركة معهم رغم أن السجن كان فارغا تماما، بعدها تم إذاعة خبر نقل المساجين وانتهى الهجوم الذي استمر 18 يوما.

خالد عكاشة يناير 2011 برنامج الشاهد قناة إكسترا نيوز محمد الباز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

ترشيحاتنا

صدمة مدوية| أول تعليق لـ جاكسون موليكا على أنباء اقترابه من الأهلي

لماذا لا يجوز ذكر اسم الله في الحمام.. وهل يأثم من قال البسملة سرًا للوضوء؟

تدمر بطارية آيفون .. تجنب هذه الأخطاء الشائعة فورا 

أسرع سيارة تقدمها فيراي بالسوق السعودي موديل 2023 |صور

النقل ترفع قيمة غرامة التدخين بالمترو والقطار الكهربائي إلى 250 جنيها

مفاجأة.. سبب مطالبة زاهي حواس استعادة آلاف القطع الأثرية من المتحف البريطاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ