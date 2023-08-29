نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جذابة| شاهد

شاركت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نرمين الفقي، بإطلالة صيفية، مع تان على بشرتها، وخطفت الأنظار بحيويتها ورشاقتها.

وخلال لقاء على قناة القاهرة الإخبارية، أشارت نرمين الفقي، أن مدينة العلمين الجديدة، لا تقل عن أي مكان في أوروبا، وأن المينة مميزة للغاية.

ولفتت إلي أنها مستمتعة بجمال وعظمة العلمين الجديدة، وأن مياه العلمين مبهرة.

وكشفت أنها من محبي الدراما والسينما، ولكن حظها في الدراما أكبر وأفضل من السينما.

"بعد النهاية"



وأوضحت أن لديها شرط في المشاركة في أي عمل، هو أن يكون جديدا، ويقدم شيئا مختلفا، وأن الفترة المقبلة سيكون لها مسلسل اسمه "بعد النهاية".



وتابعت أن الفترة المقبلة لن يكون لها أعمال جديدة، لآنها لم تر شيء جديدا، معلقة :" لازم احس باللي هقوم بيه وعشان كده لم أقبل أدوارا جديدة".