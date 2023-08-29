لوك جديد للفنانة ميريهان حسين في أحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة ميريهان حسين، صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بإطلالة كلاسيكية أنيقة، بفستان أسود لامع مكشوف البطن، مع لوك مميز لشعرها وميك آب يبرز جمالها.

وكانت الفنانة ميريهان حسين قد أعلنت اعتزالها الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اختفت عن الأضواء وعن مواقع التواصل الاجتماعي على غير عادتها.

وكتبت ميريهان: "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف، ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل، اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم، واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظلمة دي تاني، سلام".

وأضافت: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني، تعبت لذلك اعتزل".