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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التاكسي الروبوت.. سيارات ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو| شاهد

أرشيفية
أرشيفية

أصبحت مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، من العادي أن يرى المارة سيارة تسير بمفردها دون سائق. 

وهذه السيارات مملوكة لشركة وايمو، التي هي مملوكة بدورها لعملاق التكنولوجيا ألفابيت [جوجل] بالإضافة لوايمو، تجوب سيارات أخرى دون سائق شوارع سان فرانسيسكو، وهي تابعة لشركة كروز التي يملكها عملاق صناعة السيارات "جنرال موتورز". 

وكانت سلطات كاليفورنيا قد أجازت قبل حوالي ثلاثة أسابيع توسيع خدمات سيارات الأجرة الذاتية القيادة التي توفرها شركتا "وايمو" و"كروز" في سان فرانسيسكو، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وسُمح لمركبات "وايمو" بالتنقل ضمن سرعات تصل إلى 65 ميلاً في الساعة [105 كيلومترات في الساعة] من دون وجود أي شخص خلف عجلة القيادة، حتى عندما يكون الطقس غير مستقر.

أما شركة "كروز" فسُمح لها بتفعيل خدمة الركاب في سان فرانسيسكو ضمن رحلات بسرعات لا تزيد عن 35 ميلاً في الساعة، فيما لم يُسمح لها بتشغيل المركبات عندما يكون الضباب أو الدخان كثيفين.
 

سان فرانسيسكو جوجل كاليفورنيا توك شو صدى البلد التاكسي الروبوت

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