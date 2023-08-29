السيسي يضيف 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية ويحيي مشروع توشكي.. ونواب: إنجاز يحقق الأمن الغذائي

نواب البرلمان عن مشروع توشكي:

الرئيس السيسى أحي المشروع الذى توقف العمل به منذ عام 2000

يحقق طفرة زراعية ضخمة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية

الغذاء أصبح أداة استراتيجية بيد الدول المنتجة والمصدرة

أشاد عدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التى تجلت فى إضافة ٤ ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية في مصر وإحياء مشروع توشكى بعد إهماله منذ عام 2000.

فى البداية، أشاد النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال توجيهات التى تجلت فى إضافة ٤ ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية في مصر وإحياء مشروع توشكى بعد إهماله منذ عام 2000.

إحياء مشروع توشكى

وقال “عبد الفتاح ”لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بإحياء مشروع توشكي الذى توقف العمل به منذ عام 2000 وذلك انه على دراية كبيرة بما يحدث فى العالم من أزمة اقتصادية اثرت توافر الغذاء فالرئيس السيسى كان قارء جيد للمشهد العالمى الآن نجنى ثمار مشروع توشكى فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب أن اللجنة تقوم بالمتابعة بشكل مستمر مع الحكومة لزراعة اهم المحاصيل الاستراتيجية لتقيل الاستيراد من الخارج مثل فول الصويا والذرة وعباد الشمس لتوفير الزيوت التى تقوم مصر باستيرادها من الخارج.

وأشار النائب الى أن الأراضي بمشروع توشكى يعتمد فى الرى جزء منها على مياه النيل واخر الامطار والأبار، مطالبا الجميع من المستثمرين الأجانب او العرب او المصريين بالاستثمار فى توشكي فهو من الكنوز الواعدة.

كما، ثمَّن عيد حماد، عضو مجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إحياء مشروع توشكى بعد تعرضه للإهمال خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أنه يحقق طفرة زراعية ضخمة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست على معظم الدول.

نقلة نوعية في الزراعة

وأكد “حماد” لـ"صدى البلد"، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت بنقلة نوعية في الزراعة خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن الغذاء أصبح أداة استراتيجية بيد الدول المنتجة والمصدرة، وهو ما دفع الدولة المصرية للسير بقوة في هذا الملف، ورغبتها في تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها.

وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية أعادت الحياة لمشروع توشكى من جديد، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حل كافة المشاكل التى كانت تعيق المشروع عن تحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي فى الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجحت الدولة في تحقيقه وتحصد نتائجه الآن.

وفي السياق ذاته، أكد عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع توشكى واحدا من أهم المشاريع التي أحياها الرئيس السيسي ووجه باستغلالها من أجل تدعيم الأمن الغذائي فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيدا بزيادة المساحة المنزرعة في توشكى لزيادة الانتاج وتعزيز الأمن الغذائي لمصر.

تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات

وقال “أبوعايشة” لـ"صدى البلد"، إن مشروع توشكى يعتبر بمثابة انجاز كبير وضخم للدولة المصرية، فهو سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات فضلا عن سد الفجوة الغذائية والوصول الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح بالإضافة الى أهميتة فى الاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، الى أن الرئيس السيسي حريص على تدعيم الأمن الغذائي المصري وكذلك تحقيق طفرة زراعية كبرى وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، مثمنا نجاح الرئيس السيسي في إعادة إحياء مشروع توشكى.

وأوضح النائب أن الأزمة العالمية الحالية، اثبتت صواب رؤية القيادة السياسية وتوجيهاتها ومشاريعها الضخمة في مستقبل مصر الزراعي، والدلتا الجديدة وكلها مشاريع عملاقة، هدفها زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمواجهة ظروف عالمية متقلبة، ونقص في السلع الأساسية والقمح .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال مداخلة هاتفية له؛ الشكر للوفد الإعلامي - الذي كان "صدى البلد" جزءًا منهُ - على ما قاموا به من جولة داخل مزارع توشكى ورصد ملحمة العمل الوطني التي تنفذ على أرض الجنوب.

الرئيس السيسي، أكد خلال مداخلته الهاتفية أن ما شاهدهُ الوفد الإعلامي هو جزء صغير من ملحمة بناء تقام على أرض مصر.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تستهدف إضافة ٤ ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية في مصر.