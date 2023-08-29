خطوات التنازل عن المحال لشخص آخر طبقا للقانون.. تفاصيل

يمكنك التنازل عن المحال الذي تملكه لشخص آخر بخطوات بسيطة؛ حيث سمح قانون المحال العامة للمواطنين التنازل عن المحل لشخص آخر؛ وذلك مقابل رسوم تدقع مقابل التنازل عن المحال و حددها القانون بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وتبدأ في الأماكن المميزة من 7000 إلى 10000 جنيه كحد أقصى.

كما يمكن للمواطنين تعديل وصف المحل إلي محل مميز وذلك مقابل رسوم يتم دفعها ضمن رسوم ترخيص المحال ، حدد القانون رسوم تعديل وصف المحل او إضافة في الأماكن المميزة في المساحات الصغير من 1الى 15 متر 2000 جنيها وفي المساحات الأكثر من 91 مترا 7000 جنيه.

اما رسوم تقديم الخدمة في الأماكن المميزة فحددها القانون بحد اقصى 20 الف جنيها في المساحات الأكثر من 91 متر اما في المساحات من 1 الى 15 متر 10 الاف جنيها.

كما أنه في الأماكن المميزة التي تقدم خدمة "الشيشة"، فتكون رسوم تقديم الخدمة بحد اقصى 10 الاف جنيها في المساحات الأكثر من 91 متر، اما في المساحات من 1 الى 15 متر 5 الاف جنيها .