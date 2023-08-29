للعام الثاني.. زايد الزاهد يفوز ببطولة كأس مصر للجمباز الفني| صور

فاز الطفل زايد أحمد زايد الزاهد، لاعب الجمباز بنادي كفر الشيخ الرياضي، ببطولة كأس مصر للجمباز الفني رجال تحت سن 8 سنوات، للعام الثاني على التوالي.

ويحظى «زايد» بدعم كبير من أسرته ومدربه المتميز الكابتن محمد هيكل، المدير الفني للجمباز بنادي كفر الشيخ الرياضي، وذلك لمواصلة الانتصارات وحصد البطولات العالمية في لعبة الجمباز وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأعرب الطفل زايد أحمد، عن سعادته بحصوله على المركز الأول للعام الثاني على التوالي وحصد بطولة الجمهورية في الجمباز تحت سن 8 سنوات، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى أن يكون بطلاً أولمبياً في الجمباز في المستقبل.

جدير بالذكر أن زايد أحمد، حفيد الإعلامي زايد الزاهد، وفاز العام الماضي ببطولتي الجمهورية وكأس مصر في الجمباز الفني تحت سن 7 سنوات.

IMG-20230829-WA0027

IMG-20230829-WA0028

IMG-20230829-WA0025

IMG-20230829-WA0023

IMG-20230829-WA0026

IMG-20230829-WA0020

IMG-20230829-WA0021

IMG-20230829-WA0024