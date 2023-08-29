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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للعام الثاني.. زايد الزاهد يفوز ببطولة كأس مصر للجمباز الفني| صور

زايد الزاهد
زايد الزاهد

فاز الطفل زايد أحمد زايد الزاهد، لاعب الجمباز بنادي كفر الشيخ الرياضي، ببطولة كأس مصر للجمباز الفني رجال تحت سن 8 سنوات، للعام الثاني على التوالي.

ويحظى «زايد» بدعم كبير من أسرته ومدربه المتميز الكابتن محمد هيكل، المدير الفني للجمباز بنادي كفر الشيخ الرياضي، وذلك لمواصلة الانتصارات وحصد البطولات العالمية في لعبة الجمباز وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

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وأعرب الطفل زايد أحمد، عن سعادته بحصوله على المركز الأول للعام الثاني على التوالي وحصد بطولة الجمهورية في الجمباز تحت سن 8 سنوات، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى أن يكون بطلاً أولمبياً في الجمباز في المستقبل.

جدير بالذكر أن زايد أحمد، حفيد الإعلامي زايد الزاهد، وفاز العام الماضي ببطولتي الجمهورية وكأس مصر في الجمباز الفني تحت سن 7 سنوات.

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8 سنوات 7 سنوات البطولات العالمية الجمباز الفني المحافـــل الدوليـــة بطولة كأس مصر بطولات العالم بطولة الجمهورية ببطولة كأس مصر كأس مصر كفر الشيخ نادي كفر الشيخ

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