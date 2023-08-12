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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمادة العش مديرًا فنيًا لـ نادي كفر الشيخ

كابتن حمادة العش
كابتن حمادة العش

أعلن مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، برئاسة المحاسب عبد الحميد مصطفى، تعيين الكابتن حمادة العش، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لدوري الممتاز (ب) لكرة القدم.

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تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي

وضم تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي، كلاً من: عبد الحميد، مدرباً عاماً، وطلحة راغب، مدرباً عاماً، وياسر البرنس، مدرباً لحراس المرمى، والدكتور محمود البسيوني، رئيساً للجهاز الطبي، والدكتور أحمد سعفان، والدكتور مصطفى إيهاب، علاج طبيعي، وأحمد حسن، «مدلك»، عماد حمدي، مديراً إدارياً، ومختار داود، مدير شئون لاعبين، حمادة إسماعيل، إدارياً.

المشرفون على الفريق، هم: المحاسب أحمد راغب، المحاسب مجدي الزواوي، عضوا مجلس إدارة النادي، ومحمد كوارشي، مدير الكرة.

تشكيل الجهاز الفني حمادة إسماعيل كفر الشيخ كرة القدم محافظ كفر الشيخ مجلس إدارة نادى كفر الشيخ

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