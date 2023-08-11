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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائز بالبطولة الدولية لتنس الطاولة البارالمبية 2023

الفائز
الفائز

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أيمن الزناتي، معلم علم النفس بمدرسة شهيد السلام الثانوية العسكرية بكفر الشيخ، لحصوله على المركز الأول في بطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة المقامة بمدينة الرياض وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مؤكدا أن هذا إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات أصحاب الإرادة في كافة المجالات، مؤكدا أنه سيتم تكريمه عقب عودته.

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كما أشاد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بهذا الإنجاز، مؤكدا أنه سيتم تكريم البطل عقب عودته من المملكة العربية السعودية تحفيزا له لمزيد من البطولات.

جدير بالذكر أن أيمن زناتي، هو بطل مصر وأفريقيا لعدة سنوات عن الفئة الطبية tt5، وسبق له المشاركة في أولمبياد طوكيو والعديد من البطولات الدولية، ومن تميز عطائه في هذا المجال قيامه بتدريب الطلاب في المدرسة لخلق جيل يحذو حذوه ويضمن استمرارية العطاء والتميز.

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IMG-20230811-WA0022
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