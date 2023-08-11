ننشر الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات نقابة الأطباء في كفر الشيخ

أعلنت النقابة العامة للأطباء، الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، والتي يتنافس فيها 9 مرشحين، من بينهم اثنان على مقعد النقيب، و3 على مقعد العضوية فوق السن، و4 على مقعد العضوية تحت السن.

الجنزوري وأبو المجد يتنافسان على مقعد النقيب

المرشحان على مقعد النقيب هما: الدكتور أحمد الجنزوري، والدكتور وائل أبو المجد محمد.

3 مرشحين فوق السن

المرشحون على مقعد العضوية فوق السن «أكثر من 15 عاماً» هم: الدكتور إبراهيم عبد المنعم، والدكتور أحمد مصباح بيومي، والدكتورة أماني باشا.

4 مرشحين تحت السن

المرشحون تحت السن «أقل من 15 عاماً» هم: الدكتور رامي أحمد شهاب الدين، الدكتور سعد محمد سعد، الدكتور محمد فكري، الدكتور محمود زيدان.

جدير بالذكر أن انتخابات نقابة الأطباء من المقرر إجراؤها في 13 أكتوبر المقبل.