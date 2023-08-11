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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات نقابة الأطباء في كفر الشيخ

المرشحان على منصب
المرشحان على منصب النقيب

أعلنت النقابة العامة للأطباء، الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، والتي يتنافس فيها 9 مرشحين، من بينهم اثنان على مقعد النقيب، و3 على مقعد العضوية فوق السن، و4 على مقعد العضوية تحت السن.

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الجنزوري وأبو المجد يتنافسان على مقعد النقيب

المرشحان على مقعد النقيب هما: الدكتور أحمد الجنزوري، والدكتور وائل أبو المجد محمد.

3 مرشحين فوق السن

المرشحون على مقعد العضوية فوق السن «أكثر من 15 عاماً» هم: الدكتور إبراهيم عبد المنعم، والدكتور أحمد مصباح بيومي، والدكتورة أماني باشا.

4 مرشحين تحت السن

المرشحون تحت السن «أقل من 15 عاماً» هم: الدكتور رامي أحمد شهاب الدين، الدكتور سعد محمد سعد، الدكتور محمد فكري،  الدكتور محمود زيدان.

 

جدير بالذكر أن انتخابات نقابة الأطباء من المقرر إجراؤها في 13 أكتوبر المقبل.

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