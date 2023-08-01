الزمالة المصرية تنظم يوما علميا لشباب الأطباء في جامعة كفر الشيخ.. صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، انعقاد يوم علمي في مستشفى كفر الشيخ الجامعي بالتعاون مع إدارة الزمالة المصرية بكفر الشيخ وقسم طب الأطفال بالمستشفى، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب والدكتور أحمد الباز، مدير عام الزمالة المصرية، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق.



وافتتح اليوم العلمي الدكتور أسامة العجمي، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة كفر الشيخ والدكتور محمد عبد الرازق، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب ومسؤول التدريب بالمجلس العلمي لطب الأطفال بالزمالة.



حضر فعاليات اليوم العلمي نحو 50 طبيباً في تخصص طب الأطفال، وتضمنت إلقاء محاضرات قصيرة متنوعة أعقبها تنظيم 3 ورش تدريبية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.



شملت الورشة الأولى عرضاً ومناقشة حالات العيوب الخلقية في القلب وقدمها الدكتور محمود عبدالغفار، وتضمنت الورشة التدريبية الثانية عرضاً ومناقشة حالات الشلل الدماغي وقدمتها الدكتورة مروة الدجوي، بينما جاءت الورشة التدريبية الثالثة لعرض ومناقشة حالات التمدد الرئوي في الأطفال وقدمها الدكتور أحمد عباس.



وفي ختام فعاليات اليوم، ألقى الدكتور أحمد الباز، مدير إدارة الزمالة المصرية، كلمة شكر فيها الحضور ووجه بعض النصائح لشباب الأطباء حثهم على ضرورة الاستفادة من منصة التعليم الإلكتروني بما توفره من أحدث مصادر العلم والأبحاث الحديثة.

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