عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزمالة المصرية تنظم يوما علميا لشباب الأطباء في جامعة كفر الشيخ.. صور

يوم علمي في جامعة
يوم علمي في جامعة كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، انعقاد يوم علمي في مستشفى كفر الشيخ الجامعي بالتعاون مع إدارة الزمالة المصرية بكفر الشيخ وقسم طب الأطفال بالمستشفى، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.
 

«كفر الشيخ» تنظم مهرجانا رياضيا وسباقا لاختراق الضاحية بمصيف بلطيم.. صور

مصرع شاب في حادث تصادم توك توك مع سيارة ملاكي بكفر الشيخ

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب والدكتور أحمد الباز، مدير عام الزمالة المصرية، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق.
 

وافتتح اليوم العلمي الدكتور أسامة العجمي، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة كفر الشيخ والدكتور محمد عبد الرازق، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب ومسؤول التدريب بالمجلس العلمي لطب الأطفال بالزمالة.
 

حضر فعاليات اليوم العلمي نحو 50 طبيباً في تخصص طب الأطفال، وتضمنت إلقاء محاضرات قصيرة متنوعة أعقبها تنظيم 3 ورش تدريبية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.


شملت الورشة الأولى عرضاً ومناقشة حالات العيوب الخلقية في القلب وقدمها الدكتور محمود عبدالغفار، وتضمنت الورشة التدريبية الثانية عرضاً ومناقشة حالات الشلل الدماغي وقدمتها الدكتورة مروة الدجوي، بينما جاءت الورشة التدريبية الثالثة لعرض ومناقشة حالات التمدد الرئوي في الأطفال وقدمها الدكتور أحمد عباس.

 


وفي ختام فعاليات اليوم، ألقى الدكتور أحمد الباز، مدير إدارة الزمالة المصرية، كلمة شكر فيها الحضور ووجه بعض النصائح لشباب الأطباء حثهم على ضرورة الاستفادة من منصة التعليم الإلكتروني بما توفره من أحدث مصادر العلم والأبحاث الحديثة.

IMG-20230801-WA0208
IMG-20230801-WA0208
IMG-20230801-WA0207
IMG-20230801-WA0207
IMG-20230801-WA0206
IMG-20230801-WA0206
IMG-20230801-WA0201
IMG-20230801-WA0201
IMG-20230801-WA0199
IMG-20230801-WA0199
IMG-20230801-WA0200
IMG-20230801-WA0200
IMG-20230801-WA0196
IMG-20230801-WA0196
IMG-20230801-WA0197
IMG-20230801-WA0197
IMG-20230801-WA0194
IMG-20230801-WA0194
IMG-20230801-WA0192
IMG-20230801-WA0192
IMG-20230801-WA0193
IMG-20230801-WA0193
IMG-20230801-WA0190
IMG-20230801-WA0190
IMG-20230801-WA0191
IMG-20230801-WA0191
IMG-20230801-WA0188
IMG-20230801-WA0188
IMG-20230801-WA0189
IMG-20230801-WA0189
IMG-20230801-WA0186
IMG-20230801-WA0186
الدكتور عبد الرازق دسوقي الدكتور محمد عبد العال العيوب الخلقية الزمالة المصرية أمين عام الجامعة جامعة كفر الشيخ ختام فعاليات طب الأطفال عبد الرازق دسوقي عميد كلية الطب قسم طب الأطفال كفر الشيخ الجامعي كفر الشيخ كلية الطب جامعة محافظة كفر الشيخ نائب رئيس الجامعة الاسبق وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتحتار| كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023.. مصادر بـ «التعليم العالي» تكشف

اعمل حسابك من الساعة 12.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المقاهي

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

3 جنيهات زيادة جديدة على العلبة.. هل حركت الشرقية للدخان أسعار السجائر؟

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

ننشر الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لجميع الشُعب

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

هدد بفسخ عقده .. هل ينجح الزمالك في خطف مهاجم الأهلى؟

موضوعات متعلقة

موظف بالمعاش ينهي حياة نجله خلال مشادة كلامية في كفر الشيخ

«كفر الشيخ» تنظم مهرجانا رياضيا وسباقا لاختراق الضاحية بمصيف بلطيم.. صور

محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات انطلاق خطة «استدامة» للعام التدريبي الجديد.. صور

محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الأمن السابق ويهنئ الحالي بمنصبه الجديد.. صور

«ماجدة جلالة» مديرا لمديرية التضامن الاجتماعي بـ كفر الشيخ.. و«مسلم» لـ الإسكندرية

إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في كفر الشيخ

مصرع شاب في حادث تصادم توك توك مع سيارة ملاكي بكفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ تعقد دورة تدريبية لتأهيل سفراء التميز للكليات.. صور

ترشيحاتنا

الحكومة: تم إتاحة 19 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة من مارس الماضي

خطة سرية.. بوليتيكو تفجر مفاجأة صادمة بشأن الوفاة المحتملة لـ زيلينسكي

خاص| إشادة صينية بدور الإعلام المصري.. صور

باحث: مهاجمة الرموز والثوابت الدينية تدفع الشاب إلى التطرف

خاص| أول صورة لوثيقة التعاون بين الإمارات والصين

موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة.. سعر الدولار اليوم.. ومفاجأة بأسعار الذهب|التوك شو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيادة أسعار السجائر.. 3 طرق للإقلاع عن التدخين فورا

احذر.. تناول الشاي بهذه الطريقة يسبب كارثة صحية

فيديو أثار ضجة.. وزير مالية النيجر يجهش بالبكاء| اعرف السبب

دراسة تحذر .. هذا النوع من الزيت يدمر الأمعاء ويسبب كوارث صحية

فيديو

1000 جنيه | تراجع في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة تنتظر الجنيه الذهب

88.29 % .. تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وقف المعاش فورا في هذه الحالة.. تفاصيل موعد صرف شهر أغسطس

ضحايا الثانوية العامة.. طلاب أنهوا حياتهم بطرق مأساوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ