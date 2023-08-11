قريبا.. افتتاح 5 مجمعات خدمية في كفر الشيخ ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع الاستعدادات التي تشهدها المجمعات الخدمية التي تم إنشاؤها بمركز مطوبس، والتي سيتم تشغيلها تجريبيا خلال الأيام المقبلة، لتقديم كافة الخدمات لأهالينا بمركز مطوبس، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة .





والمجمعات الخدمية الـ 5، "الجزيرة الخضراء والبصراط ومنية المرشد وبني بكار، وبرمبال"، والمجمع الخدمي يتكون من 3 طوابق، الطابق الأول يضم مركز تكنولوجي ، به 17 شباكاً، لاستقبال المواطنين لتقديم 148 خدمية متنوعة، ودور ثانٍ، يشمل "بريد والشهر العقاري، وتموين"، والدور الثالث يشمل "الوحدة المحلية ووحدة تضامن ومجلس شعبي محلي.

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