لحصدهم 19 ميدالية متنوعة.. محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال التايكوندو

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فريق مركز شباب كفر الشيخ، للتايكوندو، لحصد 19 ميدالية متنوعة، منهم 3 ميداليات ذهبية و 12 فضية و4 برونزيات، في البطولة التي شارك بها 750 لاعباً وأقيمت بالصالة المغطاة بإستاد طنطا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لاعبي تايكوندو كفر الشيخ، الحاصلون على الميداليات الذهبية هم "ريتال حسام الدين وجودي هاني وسما الزواوي" كما حصل على الميداليات الفضية كل من "روان عرفة، ريماس محمد، هنا السيد، محمد أحمد، إيمان محمد، جنة إسلام، سهيلة بسيوني، أحمد غازي، هنا السيد، إسلام جمال، عبد الرحمن حسام، ندى محمد يسيرا السيد، ساندي سعد" وحصد الميداليات البرونزية كل من "جودي محمد، محمود أيمن، مريم رمضان، محمد أيمن".

من جانبه، هنأ وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لاعبي تايكوندو كفر الشيخ، مثمناً دور مراكز الشباب في تطوير مهارات الأبناء من اللاعبين بإشراف ومتابعة مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وجيه بدر، مدير مركز كفر الشيخ، وكابتن محمود البحيري، مدرب الفريق، وكابتن هشام عبد الرحمن، المدير الفني للفريق.