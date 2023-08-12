إزالات فورية لـ 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بـ كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة بالقرى والمراكز، تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى متابعة رؤساء المراكز والمدن، لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، تمكنت حملات مركز الحامول بمتابعة عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، من إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد، منهم حالتان عبارة عن بناء مخالف بالطوب البلوك تعدٍ علي أرض زراعية بقرية 75 المنصور علي مساحة 200 متر مربع تقريباً وفك شدة خشبية معدة لعمل سمل خرساني على مساحة 200 متر مربع تقريباً على أرض زراعية بقرية 18 المنصور، وفك شدة خشبية لعمل أعمدة على مساحة 140 متراً مربعاً بمنيسى التابعة للوحدة المحلية للبنا، وإزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية لصبة سمل خرسانى تعدٍ على أرض زراعية مساحة 100 متر مربع جمعية زوبع الزراعية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، كما تمكنت حملات مركز كفر الشيخ، بإشراف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، من إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية من المهد بقرى مركز كفر الشيخ، وتم إزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية الحمراوي، وقرية دقلت، قرية إسحاقة.