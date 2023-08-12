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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشغيل 5 مجمعات خدمية.. قرى مطوبس بكفر الشيخ تجني ثمار حياة كريمة.. صور

مجمع خدمات
مجمع خدمات

بدأت قرى مركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ تجني ثمار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي حولت أحلام المواطنين إلى حقيقة على أرض الواقع، بعد الانتهاء من عدد كبير من المشروعات في مختلف القطاعات الخدمية، والاستعداد للبدء في تشغيل عدد منها في مقدمتها المجمعات الخدمية.

 

ومازالت الشركات المنفذة لمشروعات «حياة كريمة» في قرى وتوابع مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة، في مواعيدها المقررة، ووفقًا لمعايير الجودة والمواصفات القياسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حياة كريمة للمواطنين في ربوع مصر.


ويتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، بصفة مستمرة ودائمة، معدلات نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري إنشاؤها في عزب وقرى مركز مطوبس، وتذليل العقبات من أجل الإسراع في إنهاء المشروعات في موعدها المحدد بجودة عالية لتحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطنين الذين عانوا سنوات طويلة من الإهمال الحكومي في العصور السابقة.


وقالت الدكتورة فريدة عبده، وكيل نقابة الصيادلة سابقاً بكفر الشيخ، ومن أبناء مركز مطوبس، لـ «صدى البلد»، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة غيرت شكل الحياة في مركز مطوبس وجنى المواطنون ثمار هذه المبادرة الرئاسية العظيمة، التي حققت المستحيل وحولت أحلام المواطنين إلى واقع ملموس، مشيدة بتنوع المشروعات الخدمية المختلفة.

وأشاد أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين في كفر الشيخ، ومن أبناء قرية برج مغيزل بمركز مطوبس، بمشروعات حياة كريمة التي جرى إنشاؤها في قرى ومدينة مطوبس والتوابع، مشيراً إلى أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في توصيل خدمة الصرف الصحي للقرى المحرومة في مطوبس، فضلاً عن مشروعات المياه والكهرباء ورفع كفاءة البنية التحتية وإنشاء مراكز الشباب المطورة والمدارس الجديدة والمجمعات الخدمية ومشروعات كثيرة لا تعد ولا تحصى كنا في أمس الحاجة إليها ولم نكن نتوقع يوماً أنها تتحقق على أرض الواقع.

من جانبه، أكد  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع الاستعدادات التي تشهدها المجمعات الخدمية التي تم إنشاؤها بمركز مطوبس، والتي سيتم تشغيلها تجريبيا خلال الأيام المقبلة، لتقديم كافة الخدمات لأهالينا بمركز مطوبس، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة .
 

المجمعات الخدمية الـ 5، هي "الجزيرة الخضراء والبصراط ومنية المرشد وبني بكار، وبرمبال"، والمجمع الخدمي يتكون من 3 طوابق، الطابق الأول يضم مركزاً تكنولوجياً، به 17 شباكاً، لاستقبال المواطنين لتقديم 148 خدمية متنوعة، ودور ثانٍ، يشمل "بريد والشهر العقاري، وتموين"، والدور الثالث يشمل "الوحدة المحلية ووحدة تضامن ومجلس شعبي محلي.

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