رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معسكر الطلاب الدائم بمصيف بلطيم .. صور

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، معسكر الطلاب الدائم بمصيف بلطيم، للاطمئنان على الطالبات المشاركات في فعاليات المعسكر، وأثناء الجولة، عقد المعسكر ندوة تثقيفية للفوج الطلابي، لزيادة الوعي عند الطالبات وتعميق مشاعر الانتماء والولاء للوطن.

وخلال كلمته، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن معسكر الجامعة الدائم بمصيف بلطيم هو معسكر إعداد قادة يسعى إلى تربية وتنشئة أبناء الجامعة على تحمل مسئولياتهم الوطنية في المستقبل القريب والبعيد بما يخدم الدولة المصرية واستراتيجيتها تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتضمن البرنامج أنشطة تثقيفية وتوعوية بين ندوات ومحاضرات وورش عمل وبعض الأنشطة الترفيهية والرياضية لاستمتاع الشباب بها على مصيف شاطئ بلطيم، موضحا أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية والترفيهية، والتي تضعها الجامعة محوراً رئيسياً من محاور التطوير والإنجاز في خطة الجامعة والمبنية على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

كما أكد رئيس الجامعة أن الهدف من الأنشطة الطلابية هو أن تصبح الجامعة مجتمعا متكاملا يتدرب فيه الطلبة على الحياة المجتمعية، ويكتسب من خلالها خبرات وتجارب المجتمع، وتبث فيهم روح الجماعة وتدربهم على القيادة والتشاور والتعاون، والتفاهم المتبادل، ورفع مستوى المهارات للطلبة، واستثمار وقت الفراغ بمزاولة العديد من الأنشطة في كافة المجالات، وإشباع ميول الطلاب وملء أوقات الفراغ بطريقة إيجابية، وتوثيق علاقات الصداقة بين مختلف الكليات من خلال تلك الأنشطة، والارتقاء بفكر وثقافة طلاب وطالبات الجامعة، مؤكدا على الدور الحيوي والمهم من خلال المشاركة في الأنشطة الطلابية، فهي جزء مهم من ثقافة اندماج الطالب بالمجتمع الخارجي.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن قطاع الأنشطة الطلابية بالجامعة يحظى بأولوية قصوى باعتباره وسيلة وأداة أساسية وفاعلة في بناء شخصية الطلاب، في إطار مشروع بناء الإنسان وتطوير العقل المصري، مشيرا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا وتعمل دائما على توفير كافة الإمكانات التي تساعد أبناؤها الطلاب على المنافسة في كافة المسابقات داخل الجامعة وخارجها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رشدي العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن الجامعة من خلال الأنشطة الصيفية للطلاب ودعمها، تستهدف تعزيز فرص الطلاب في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية في بيئة إيجابية، مشيراً إلى حرص الجامعة على إحداث دمج حقيقي وفعال للطلاب في كافة المجالات التعليمية والتثقيفية والترفيهية.

جدير بالذكر أن برنامج المعسكر قد تناول محاضرات في تأصيل الهوية الوطنية للشباب، مصر وتحديات المستقبل، المشروعات القومية ضرورة حتمية للمستقبل، الحكومة وتم نحو حياة كريمة، والشائعات وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى بعض ورش العمل التي تصقل قدرات ومهارات الشباب في فرص العمل في المستقبل.

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