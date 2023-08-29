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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي شمال يشرف على أعمال النظافة بحفر الباطن

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أظهر رئيس حي شمال حفر الباطن استمراره في الدعم والإشراف المستمر على أعمال النظافة بالمنطقة، حيث تجلى هذا التوجيه من خلال جوالاته المتتالية والمتابعة اليومية على مدار الساعة. استمرار النشاط المتجدد على مختلف المحاور يظهر اهتمامه بتعزيز مستوى الخدمات والبيئة في المنطقة.

 

قام اللواء أحمد المهدى  رئيس حي شمال بزيارات متكررة إلى موقع أعمال شركة هيبكا لمتابعة النشاطات والتواصل مع العاملين. تضمنت هذه الزيارات تفقداً مباشراً لأعمال النظافة والمشرفين والقائمين على تنفيذها. وقد أكد سيادته خلال تلك الجولات أهمية الاتقان والجودة في العمل، مشدداً على أن العمل الجاد والمتفاني يحظى بثماره من الله عز وجل أولاً.

 

قدّم رئيس الحي رسالة تحفيزية قوية لجميع العاملين والمشرفين والقائمين على أعمال النظافة، حيث أكد أن النظافة ليست مجرد واجب ولكنها جزء من الإيمان والقيم، وأنها تسهم في إظهار البيئة بأبهى حلة ورفع المعنويات العامة.

رئيس حي شمال نظافة توجيه مستمر إشراف تحسين بيئي حى شمال الغردقة

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