هناك بعض الأطعمة التي يقال إنها تساعد في تخليص الجسم من النيكوتين. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه الأطعمة لا تزيل النيكوتين تمامًا من الجسم، ولكنها قد تساهم في تعزيز عملية التطهير الطبيعية وتخليصه منه بشكل أسرع. إليك بعض الأطعمة التي يُزعم أنها تساعد في ذلك بحسب ما نشره موقع هيلثي :

10 أطعمة "تطرد" النيكوتين من جسمك احرص على تناولها

البرتقال: يحتوي البرتقال على نسبة عالية من الفيتامين C، والذي يعتقد أنه يعزز عملية التطهير الطبيعية ويساعد في إزالة النيكوتين من الجسم.

البروكلي: يحتوي البروكلي على مضادات أكسدة تساعد في تحسين وظائف الكبد وتعزيز عملية التخلص من السموم، بما في ذلك النيكوتين.

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مركبات تُعرف باسم الكاتيكينات، والتي تساهم في تحسين وظائف الكبد وتعزيز التطهير الطبيعي للجسم.

الفاصوليا الخضراء: تحتوي الفاصوليا الخضراء على نسبة عالية من الألياف والمضادات الأكسدة، والتي تعزز صحة الكبد وتعمل كتطهير للجسم.

الأناناس: يحتوي الأناناس على إنزيم يُعرف باسم بروميلين، والذي يعتقد أنه يساهم في تطهير الجسم وتخليصه من النيكوتين.

الثوم: يحتوي الثوم على مركبات كبريتية تعزز عملية التطهير في الجسم وتعمل كمضادات للأكسدة.

البابايا: تحتوي البابايا على إنزيمات تساعد في تعزيز وظائف الكبد وتسهم في التخلص من النيكوتين.

الفراولة: تحتوي الفراولة على نسبة عالية من الفيتامين C والألياف، والتي تعزز عملية التطهير الطبيعية وتساعد في تنقية الجسم.

البقدونس: يحتوي البقدونس على مضادات أكسدة تحسن وظائف الكبد وتعزز التخلص من السموم.

الماء: شرب كميات كافية من الماء يساعد في ترطيب الجسم وتعزيز عملية التطهير والتخلص من النيكوتين.

مع ذلك، يجب أن يكون الأساس في التخلص من التدخين هو الإقلاع عنه تمامًا والاعتماد على هذه الأطعمة كمكمل فقط. يجب أن تتذكر أن الإقلاع عن التدخين يتطلب العزيمة والإرادة القوية، وقد تحتاج إلى الدعم الطبي والإرشاد لتحقيق النجاح في هذا الصدد.