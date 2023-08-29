وقف معاشات سبتمبر لهؤلاء.. اعرف السبب

يسمح قانون المعاشات بعد وفاة الأب إمكانية تقاضي معاشه للأبناء والأرملة ولكن وفق شروط معينة ومع ذلك يمكن أن تتعرض بعض الحالات لوقف معاشات سبتمبر والحرمان من المعاش.



وقف معاشات سبتمبر والحرمان من الزيادة



ويمنح القانون الفئات المستحقة لمعاش المتوفي الحق فى تقاضي ال معاشات بشروط إلا أنه فى حالة عدم توافر اي من تلك الشروط قد يؤدي إلي وقف صرف المعاش .



ويتم توزيع معاش الأب المتوفي بين المستحقين وفق شروط وقواعد معينة حددتها التأمينات الإجتماعية ففى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

حالات وقف معاشات سبتمبر

وتشمل الحالات التي تؤدي إلى وقف المعاش والحرمان من الزيادة الجديدة في المعاشات والتي كانت مقررة منذ ابريل الماضي مايلي :-

- فى حالة فى وفاة المستحق يتم وقف المعاش عن صاحبها، لكنه ينتقل إلى المستحقين عنه المعاش من الأبناء والأرملة.

- وتشمل الحالات التي يمكن أن تتعرض لوقف معاشات سبتمبر حالة زواج الزوج أو الأرملة

- وعند بلوغ الابن أو الأخ سن 21 سنة، لكن القانون استثنى من ذلك مجموعة من الحالات التي تتطلب المساعدة عبر منحهم أو استمرار منحهم المعاش، وهي:

- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

- الطالب حتى يلتحق بعمل أو مهنة أو يبلغ سن 26 عامًا، أيهما أقرب، ويستمر صرف المعاش للطالب في سن 26 حتى نهاية تلك السنة الدراسية.

- كذلك يوقف المعاش عند توافر شروط استحقاق معاش آخر.

طريقة صرف معاشات سبتمبر

- يمكن صرف معاشات سبتمبر من خلال ماكينات الصراف الآلي atm

- من خلال مكاتب البريد المصري.

- من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

- من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- من منافذ شركة فوري.



الفئات المستحقة لمعاش المتوفي

- يستحق المعاش الأرمل

- كما يستحق صرف المعاش الأرملة

- وتشمل الحالات المستحقة الأبناء والبنات

- الوالدان

-الإخوة والأخوات

- كذلك المطلقات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق.