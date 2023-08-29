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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الجيزة يتابع اليوم الختامي لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة و سمية الخطيب وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية اليوم الختامي لامتحانات الثانوية العامة " الدور الثانى "  للعام الدراسي 2022/2023 .

 
وقد بلغ إجمالى المتقدمين اليوم فى مادة الفلسفة  للشعبة الأدبية 652 طالبا وطالبة بنسبة حضور % 96.


كما بلغ إجمالى المتقدمين فى مادة الأحياء للشعبة العلمي علوم 873 طالبا وطالبة بنسبة حضور % 95 و بلغ إجمالى المتقدمين فى مادة الإستاتيكا  للشعبة العملي رياضة 1469 طالبا وطالبة بنسبة حضور % 96.


وبواقع 22 لجنة عامة علي مستوى محافظة الجيزة فى عدد 19 إدارة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة .


كما تابع أشرف سلومة، غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفورى لحل أى مشاكل قد تحدث مشدداً على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر .


ويتقدم أشرف سلومة وكيل الوزارة وسمية الخطيب وكيل المديرية بكل الشكر والتقدير لمديري عموم ووكلاء الإدارات ورؤساء اللجان والمراقبين وأعضاء الغرفة للجهد المبذول لخروج الامتحانات بالشكل اللائق الذى يليق بمحافظة الجيزة العريقة متمنيا لجميع أبنائنا الطلاب النجاح والتوفيق .

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