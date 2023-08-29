الكشف عن مفاجأة بشأن فكرة غير متوقعة لإنهاء حرب أوكرانيا

قال موقع “19Fortyfive” الأمريكي، إن يمكن إنهاء الصراع في أوكرانيا إذا تم النظر إليه على أنه حرب أهلية داخل شعب من عرقية واحدة.

وأوضح الموقع، أنه "ليت القادة الأمريكيين ينظرون إلى المواجهة على حقيقتها: صراع داخلي بين فرعين من شعب واحد".

وأضاف أنه في هذه الحالة يمكن تسوية النزاع من خلال الدبلوماسية والتنازلات والتسويات.

وأوضح: “ومع ذلك، فإن قادة أمريكا وحلف شمال الأطلسي ”الناتو" لم يرغبوا في مواجهة الواقع… وبدلاً من ذلك، اختاروا تغذية آمال أوكرانيا دون تفكير وإرسال مساعدات عسكرية مميتة".

وأشار إلى أنه لا يمكن لأي دعم مالي أو إمدادات أسلحة إلى كييف أن تهز موقف روسيا.

وقال: “لقد حان الوقت الذي يتعين فيه على الغرب إيجاد حل وسط للصراع”.