قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إنه نتيجة للهجوم المضاد الفاشل، لم يتبق لدى الجيش الأوكراني سوى عدد قليل من الألوية القتالية التي دربها حلف شمال الأطلسي، وقد تم إلقاؤها بالفعل في المعركة.

وأضاف ريتر، أن "هذا هو المكان الذي ينتهي فيه كل شيء… افهم أن اللواء 82 واللواءين الآخرين الذين يشكلون الاحتياطي الاستراتيجي هم آخر القوات المدربة التي تمتلكها أوكرانيا”.

وتابع: “ليس لديهم احتياطيات أخرى. عندما تموت هذه الاحتياطيات، وهم يموتون الآن بأعداد هائلة… لن يتبقى شيء".

وأوضح أن “الجيش الأوكراني فقد معظم القوة الضاربة، لكنها لم تتمكن حتى من اختراق الخط الأول للدفاع الروسي”.

وقال ريتر: “الجيش الأوكراني سوف ينهار قريبا".