روسيا تدفع بأشرس قواتها في خط القتال مع أوكرانيا وتلغي مناوراتها مع بيلاروس بسبب نقص القدرات.. وكييف تعلن عن تعبئة جديدة وتحرير عدة مناطق في الجنوب

روسيا تدفع بأكثر قوات محترفة في جيشها إلى جبة الحرب

موسكو تلغي مناورات مقررة مع بيلاروس بسبب نقص القوات

مركز بحثي أمريكي: روسيا قد تجري عمليات اصطفاف جديدة

كييف تعلن إعادة التعبئة وتؤكد: لن تتخطى النطاقات التي تم تحديدها في بداية الحرب

كشفت تقارير غربية عن أن روسيا أرسلت "أشرس" قوات تابعة لها إلى مقاطعة زابوروجي بجنوب أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه كييف لتعبئة عدد أكبر من القوات في ظل استمرار الحرب.

وقال مركز "دراسات الحرب" البحثي الأمريكي إن روسيا أرسلت "عناصر من فرقة الحرس السابعة بعد أن كانت منتشرة في خيرسون وذلك إلى خط المواجهة في منطقة زابوروجيا، وعناصر من الفرقة 76 التي كانت متمركزة في منطقة كريمينا إلى منطقة روبوتين".

وبحسب المركز، جاءت التعزيزات من الفرقة 76 المحمولة جوا بالحرس، وهي “أفضل فرقة في روسيًا وجديدة نسبيًا”. والتي هاجمت في وقت سابق محيط كريمينا، حيث لا يزال الروس يصدون هجومًا محدودًا.

وأشار تقرير المركز إلى أن القوات الروسية ربما تستخدم هذه الوحدات لتعزيز القطاعات الحيوية في جبهة القتال، مضيفًا: "لقد خصصت القوات الروسية قدرًا كبيرًا من العتاد والجهد والقوة البشرية للاحتفاظ بالمواقع الدفاعية التي تخترقها القوات الأوكرانية حاليًا".

وأوضح التقرير أنه "من غير الواضح ح ما إذا كانت القوات الروسية ستحتفظ بالمزايا التي كانت تتمتع بها إذا لم تتمكن من تخصيص نفس المستوى من الموارد والأفراد لهذه المراحل الجديدة من الدفاع".

وتابع: “إن الافتقار إلى احتياطيات تشغيلية كبيرة سيجبر القيادة الروسية على إجراء المزيد من عمليات إعادة الاصطفاف واتخاذ قرارات بشأن قطاعات الجبهة التي يجب إعطاء الأولوية لها”.

أوكرانيا تعبئ جيشها وتحاول التقدم

في سياق متصل، نقلت شبكة إخبارية أوكرانية عن أوليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي الأوكرانى قوله "تواصل الجيش معنا وعلى الأرجح ستكون هناك تعبئة إضافية"، مضيفًا أن التعبئة لن تتخطى النطاقات التي تم تحديدها في بداية الحرب في 24 فبراير 2022.

وأوضح دانيلوف أن هذه الخطوة ليست إجراء طارئا وأن التعبئة جارية منذ سنة ونصف السنة. وتابع قائلا "لا حاجة هناك لإثارة جلبة بشأنها، يجري كل شيء وفقا للخطة التي نسير وفقها حاليا".

وأعلنت أوكرانيا الأحكام العرفية بعدما شنت موسكو هجومها الشامل، مما يعني أن جميع الرجال بين سن 18 و60 عاما ملزمون بأداء الخدمة العسكرية إذا تم استدعاؤهم. ولم يتسن معرفة عدد الرجال الذين تم استدعاؤهم بالتحديد حتى الآن،

لكن، وبحسب شبكة"دويتش فيله"، أشارت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع العام الماضي إلى أن العدد يصل إلى عدة مئات الآلاف. وتعني الخسائر في القتال المستمر أن هناك حاجة إلى تدريب مجندين جدد باستمرار وإرسالهم للقتال.

في المقابل، قالت أوكرانيا إن قواتها حررت منطقة روبوتين في جنوب شرق البلاد وتحاول التقدم جنوباً في هجومها المضاد على القوات الروسية. ونقل تقرير للجيش الأوكراني عن نائبة وزير الدفاع هانا ماليار، قولها: "حررنا روبوتين".

وأعلن الجيش، الأسبوع الماضي، أن قواته رفعت علم البلاد في روبوتين، لكنه قال أيضاً في ذلك الوقت إنهم ما زالوا يتعرضون لإطلاق نار في المنطقة.

إلغاء مناورات روسية

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع البريطانية، الاثنين، إن روسيا ألغت على الأرجح مناوراتها الاستراتيجية المشتركة "زاباد 23"، التي كانت مقررة في سبتمبر.

وقالت الوزارة، في تحديثها الاستخباراتي اليومي، إن روسيا ألغت على الأرجح التدريبات بسبب النقص الشديد في القوات والمعدات المتاحة.

وأُجريت المناورات الحربية "زاباد-2021" قبل عامين في غرب روسيا وبيلاروس، بما في ذلك مواقع قريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، وأثارت قلق أوكرانيا وبعض دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).