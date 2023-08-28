أرقام كبيرة.. الكشف عن قيمة ديون أوكرانيا

قالت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023، إن ديون أوكرانيا تجاوزت 132 مليار دولار.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن المالية الأوكرانية قولها إنه: "اعتبارا من 31 يوليو 2023، بلغت ديون الدولة والديون التي تضمنها الدولة لأوكرانيا 4860.59 مليار هريفنيا أو 132.92 مليار دولار".

يشار إلى أن الدين العام الأوكراني ارتفع في يوليو بمقدار 4 مليارات دولار.

وفي يونيو، قال أوليج أوستنكو، المستشار الاقتصادي لرئيس أوكرانيا، إن كييف تخطط لسداد الدين العام على حساب الأصول الروسية المحتجزة وما يُخطط "لأخذه من روسيا".