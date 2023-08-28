المترجمون الفوريون يمنعون مقاتلات إف-16 من التحليق في سماء أوكرانيا

تؤدي الدبابات القديمة والمجندون كبار السن ونقص المترجمين الفوريين الأكفاء إلى تعقيد جهود برلين والعديد من العواصم الأوروبية الأخرى في تدريب الجنود والظباط الأوكرانيين، وذلك وفقا لتحليل فاينانشال تايمز.

عندما تجمع الضباط الألمان والهولنديون والدنماركيون في ريف شمال ألمانيا لتدريب الرجال الأوكرانيين، لم يتوقعوا أن يكون النقص في المترجمين الفوريين الأكفاء هو القضية الأهم.

قال مارتن بون، العميد الهولندي ونائب رئيس بعثة التدريب المتعددة الجنسيات التابعة للاتحاد الأوروبي التي بدأت في نوفمبر الماضي لتثقيف الأوكرانيين حول مجموعة من الأسلحة والتكتيكات: "المترجمون الفوريون هم التحدي رقم واحد". توفر كييف والعواصم الغربية المترجمين، الذين غالبًا ما يعانون من صعوبة في المفردات الضرورية.

بحلول نهاية العام، سيكون 10 آلاف جندي أوكراني قد تلقوا تدريبًا في ألمانيا، كجزء من حملة غربية أوسع لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالدبابات والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي التي شهدت إرسال 63 ألف مجند من كييف لحضور معسكرات التدريب في ألمانيا، وأوروبا والولايات المتحدة.

قال مارتن بون، العميد الهولندي ونائب رئيس بعثة التدريب المتعددة الجنسيات التابعة للاتحاد الأوروبي: التحدي الكبير هو ترجمة الكلمات المستخدمة في سياق عسكري أو تقني.

وأثنى المدربون الأوروبيون على "الحافز الهائل" للمجندين، لكنهم قالوا أيضًا إن أعمار وقدرات الجنود الذين يتم إرسالهم تختلف بشكل كبير. كان أحد المتطوعين الذين حضروا إلى ألمانيا يبلغ من العمر 71 عامًا.

ألمانيا ليست الدولة الوحيدة التي عانت من مشاكل الترجمة أثناء برامج التدريب. ظهرت مشكلة مماثلة في الدنمارك، حيث يتم تدريب حوالي ثمانية طيارين أوكرانيين وعشرات من موظفي الدعم على الطيران بمقاتلات إف-16 في قاعدة سكريدستروب الجوية.

قال مسؤولون عسكريون دنماركيون إن التدريب - الذي أصبح أكثر إلحاحا بعد أن تعهدت كوبنهاجن يوم الأحد بالتعهد المشترك مع هولندا بالتبرع بطائراتها المقاتلة لأوكرانيا - تم تأجيله بسبب التصريح الأمني للطيارين. وقال المسؤولون إن المهارات اللغوية والفحوصات الصحية كانت من الأسباب الأخرى للتعطيل.

تتطلع كييف إلى مزيد من التدريب المشترك على الأسلحة الذي يتضمن تدريبات بالدبابات والمركبات المدرعة والمدفعية والمشاة والطائرات بدون طيار لمحاكاة الظروف الموجودة في ساحة المعركة بشكل أوثق، لكن مثل هذه التدريبات يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر. وقال إن الدول الغربية لديها مستوى منخفض من التسامح مع الحوادث، لكن نهجها "لا ينسجم بشكل جيد مع متطلبات كييف للمتدربين".