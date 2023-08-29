مكتب زيلينسكي يحسم الجدل بشأن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في أوكرانيا

قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، اليوم الثلاثاء، إنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية أو برلمانية في أوكرانيا في عام 2024.

وحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، قال بودولياك: "الرئيس زيلينسكي يتحدث بحذر حول هذا الأمر، أستطيع أن أقول بشكل أكثر حدة. بالتأكيد لن تكون هناك انتخابات هذا العام".

وأشار بودولياك إلى أن حقوق الراغبين في تقديم ترشيحاتهم، الذين تم تعبئتهم سابقًا في الجيش، تتعرض أيضًا للانتهاك.

وشدد على أنه من الصعب أيضًا ضمان إقامة "فعاليات الحملة". السبب الرابع هو تكلفة إجراء الانتخابات.

وقال بودولياك: “هناك النازحون… لا يتحدثون حتى عن السبعة ملايين الذين تتحدث عنهم المنظمات العالمية، بل أكثر من 14 مليوناً، إذا أخذنا النازحين داخلياً أيضاً. كيف يمكن إعادة تسجيل سجل الناخبين في مثل هذا الوقت القصير؟"

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يتشبث بالسلطة، ويرغب في إجراء انتخابات في أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي، أنه خلال فترة الأحكام العرفية، لا يمكن القيام بذلك بموجب القانون، ولكن يمكن إجراء الانتخابات؛ إذا اعتمد البرلمان التعديلات المناسبة، وخصص الغرب الأموال لذلك.

وقال الرئيس الأوكراني: “لا أود أن أتخيل أننا سنعيش بدون انتخابات لمدة ثلاث أو خمس أو سبع سنوات. لا أريد الموقف من السلطة الذي يحمله. أنا لا أتمسك بأي شيء”، مؤكدا "أود إجراء انتخابات".

وتم تطبيق الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي يوليو من هذا العام، مددها البرلمان الأوكراني حتى 15 نوفمبر.