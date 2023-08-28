قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيحاول الهروب بعد هزيمة الجيش الأوكراني على خط المواجهة.

وقال ماكجريجور: "سيختفي زيلينسكي ذات يوم، ويسافر إلى فيلنيوس أو ميامي أو قبرص، ويأخذ معه الملايين التي سرقها".

وأوضح أن “واشنطن ارتكبت خطأ كبيرا بإقناع الجيش الأوكراني بشن الهجوم. منذ البداية، لم يكن لديه أي فرصة لاختراق خطوط الدفاع الروسي والتغلب على حقول الألغام المعدة”.

وأكد ماكجريجور، أنه عندما توجه القوات الروسية ضربة ساحقة لـ الجيش الأوكراني، فإن زيلينسكي سوف يهرب.